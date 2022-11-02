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الأربعاء، 02-11-2022 02:35 م

إيلون ماسك يحل مجلس إدارة تويتر

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الوكيل الإخباري-أصبح إيلون ماسك المدير الأوحد لـ «تويتر» بعد إتمامه صفقة شراء موقع التواصل الاجتماعي العملاق بـ 44 مليار دولار وحل مجلس إدارته، وفق ما أظهرت وثائق تم تقديمها أمام هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وأفادت الوثائق باكتمال عملية الإندماج في 27 أكتوبر، حيث أصبح ماسك المدير الأوحد لـ «تويتر»، بينما جرى التخلي عن مجلس الإدارة برمته بما في ذلك الرئيس التنفيذي باراغ أغراوال.

وكان ماسك الذي يرأس أيضاً شركتي «تيسلا» و«سبايس أكس» قد أبدى خلال تقديمه العرض الأولي لشراء تويتر في أبريل رغبته بسحب الشركة من التداول في سوق الأسهم لأن ذلك يساعده على تقديم كشوفات عامة أقل للهيئات التنظيمية.

كما أظهرت وثائق قضائية أن فريق الدفاع عن ماسك طلب من محكمة في ولاية ديلاوير إغلاق القضية المرفوعة ضد إيلون ماسك من قبل تويتر بعد الانتهاء من الصفقة.

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