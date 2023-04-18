الثلاثاء 18-04-2023
الوكيل الاخباري

إيلون ماسك يعمل على إنشاء أداته الخاصة للذكاء الاصطناعي

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الثلاثاء، 18-04-2023 08:13 م

إيلون ماسك يعمل على إنشاء أداته الخاصة للذكاء الاصطناعي

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الوكيل الإخباري - أعلن إيلون ماسك اليوم، أنه يعمل على إنشاء أداته الخاصة للذكاء الاصطناعي "تروث جي بي تي" التي ستسعى، على حد قوله، إلى "إظهار أكبر قدر من الحقيقة"، والتنافس مع البرامج الأخرى التي تفتقد للضوابط اللازمة.اضافة اعلان


وقال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" : سأطلق أداة تروث جي بي تي للذكاء الاصطناعي التي ستسعى إلى إبراز أكبر قدر من الحقيقة ومحاولة فهم الكون.

واعتبر رئيس "تويتر" و "تيسلا" و "سبايس اكس" و "نورالينك"، أن هذه المنصة تمثل "أفضل طريقة" لضمان سلامة البشر، لأن "أداة للذكاء الاصطناعي تهدف إلى فهم الكون، لا ينبغي أن تهزم البشر لأننا جزء مهم من الكون".

وأوضح أن أداته ستعمل نوعا ما كالبشر الذين يتوقون إلى "حماية موطن" قردة الشمبانزي، بينما يملكون القدرة على "اصطياد هذه الحيوانات وقتلها".

وكانت وسائل إعلام متخصصة قد ذكرت قبل أسابيع قليلة أن ماسك يستثمر في مجال الذكاء الاصطناعي، وتحديداً من خلال تأسيسه في مارس شركة جديدة متخصصة في هذا المجال اطلق عليها اسم "إكس. إيه آي" (X.AI) وتتخذ من نيفادا مقرا.  ( الاقتصادية )

 




 

 


 

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