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الإثنين، 08-07-2024 10:02 ص

إيلون ماسك يفجر مفاجأة بشأن تطبيق واتساب.. ماذا قال؟

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الوكيل الإخباري- في رسالة تحذيرية لمستخدمي تطبيق الدردشة الشهير واتساب، قام رجل الأعمال الأمريكي والملياردير إيلون ماسك، بنشر بعض الكلمات التي أثارت الخوف لدى مستخدمي التطبيق الشهير، مؤكدًا أن حماية البيانات في شركة ميتا ليست كافية.

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وكتب ماسك في تعليق على منشور لمستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، والذي ناقش الادعاء بأن التشفير الشامل في "واتس آب" من المفترض أنه يسمح لك بحماية المراسلات بشكل كامل: "واتساب ليس آمنًا على الإطلاق".


وقال مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل إن "واتس آب" أكثر أمانًا خلافًا لتطبيق "ماسنجر" الذي يتلقى مستخدموه إعلانات عبر الإنترنت تتعلق بموضوعات المناقشة في محادثات التطبيق.


وفي أبريل الماضي، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن شركة "آبل" الأمريكية اضطرت إلى إزالة برنامج "واتس آب" وشبكة "Threads" الاجتماعية، التابعة لشركة "ميتا"، من متجر التطبيقات الخاص بها في الصين بناءً على طلب سلطات جمهورية الصين الشعبية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.


RT


 




 

 


 

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