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الثلاثاء، 07-06-2022 03:44 م

إيلون ماسك يهدد بإلغاء صفقة تويتر بسبب خرق الاتفاقية

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الوكيل الإخباري - حذر إيلون ماسك من أنه قد يبتعد عن صفقته البالغة قيمتها 44 مليار دولار للحصول على شركة التواصل الاجتماعي تويتر إذا فشلت في تقديم البيانات التي يبحث عنها بشأن الحسابات المزيفة.

ويشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يقترح فيها ماسك علانية إمكانية إلغاء الصفقة. ولكن التحذير، الذي تم تسليمه في رسالة من محامين ماسك إلى كبيرة المسؤولين القانونيين في تويتر، يمثل تصعيدًا. واتهم تويتر بأنها خرقت التزامات الصفقة.

وتزامنت تهديدات ماسك بإلغاء الصفقة مع تراجع العديد من الأسهم التكنولوجية، بما في ذلك صانع السيارات الكهربائية التي يقودها، تيسلا – وسط مخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة في مواجهة التضخم.

وتراجعت أسهم تويتر بنسبة 1.5 ٪ إلى 39.57 دولار، وهو رقم أقل بكثير من سعر الصفقة المتفق عليه بقيمة 52.20 دولار. ويراهن المستثمرون على ماسك إما بإقناع تويتر بالموافقة على خفض سعر الصفقة أو الانسحاب.

وفي الرسالة المرفوعة إلى تويتر، كرر محامو ماسك طلبه للحصول على تفاصيل عن حسابات البوت. وقال ماسك في الرسالة إنه يحتفظ بجميع الحقوق في إنهاء عملية الاستحواذ لأن الشركة خرقت بشكل واضح التزاماتها من خلال عدم تزويده بالمعلومات.

وردت الشركة بأنها خططت لإنهاء الصفقة بالشروط المتفق عليها. وقالت الشركة في بيان: واصلت تويتر مشاركتها بشكل تعاوني مع ماسك لاستكمال المعاملة وفقًا لشروط اتفاقية الاندماج. وقال ماسك إن إحدى أولوياته هي إزالة حسابات البوت من المنصة.

وغرد ماسك في منتصف شهر مايو بأن الصفقة متوقفة مؤقتًا، وقال إنها لن تمضي حتى تظهر الشركة دليلًا على أن حسابات البوت تمثل أقل من 5٪ من إجمالي مستخدميها. وأوضح أنه يعتقد أن حسابات البوت تشكل 20٪ على الأقل من قاعدة المستخدمين.

وتوقع الباحثون المستقلون أن 9٪ إلى 15٪ من ملايين حسابات تويتر قد تكون حسابات بوت. وقال ماسك في رسالته إنه يحتاج إلى البيانات لإجراء تحليله الخاص لمستخدمي تويتر لأنه لا يصدق منهجيات اختبار الشركة.

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