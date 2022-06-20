إي باي لايف منصة تسوق جديدة عبر الإنترنت

الوكيل الإخباري - أطلقت شركة التسوق الإلكتروني الأمريكية إي باي خدمة جديدة باسم "إي باي لايف" تسهل على المستخدمين شراء السلع القابلة للاقتناء. وتتيح المنصة الجديدة للمستخدمين اختيار السلع والتفاعل المباشر مع الباعة والمشترين الآخرين أثناء عملية الشراء.





وقال دون بلوك نائب رئيس إي باي لقطاع السلع القابلة للاقتناء والإلكترونيات في الشركة: "مع نمو مجتمع جامعي المقتنيات، نقدم منصة مباشرة جديدة تجمع بين بيئة التواصل والتفاعل مع سهولة لا تصدق، وتسمح لأفراد مجتمعنا بالتواصل معاً حول الاهتمامات المشتركة والسلع المرغوبة".





وذكر موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن المنصة ستنظم أول حدث مباشر لبيع السلع القابلة للاقتناء يوم 22 يونيو (حزيران) المقبل، وسيشهد عرض بطاقات تداول نادرة من شركة بليكر تريدنج التي تنشط على منصة إي باي.



وتضم قائمة المقتنيات المعروضة للبيع في هذا الحدث بطاقة تحمل صورة لاعب السلة الشهير مايكل جوردان وتعود إلى عام 1995. وإلى جانب القدرة على شراء هذه البطاقات، يمكن للمشاركين في الحدث تبادل الحوار فيما بينهم والتواصل معاً.

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