السبت 07-11-2020
الوكيل الاخباري

وفيات السبت 7/11/2020

الداخلية: الفيديوهات المتداولة قديمة

أسعار الذهب السبت 7/11/2020

ارتفاع قليل على درجات الحرارة

شاهد بالصور ... الدفاع المدني يُزيل صخرة خطرة على طريق اربد عمان

ليبيا تسجل 8 وفيات و 1004 إصابات جديدة بفيروس كورونا

رئيسة مجلس النواب الأمريكي تصف بايدن بـ الرئيس الأمريكي المنتخب

بايدن على أعتاب البيت الأبيض

الصحة تكشف عن موقع لانشاء مستشفى ميداني في إربد

القوات المسلحة توضح حول تطبيق الحظر الشامل




السبت، 07-11-2020 10:03 ص

ابتكار روسي لجهاز مضخة الإنسولين

سك


الوكيل الاخباري- أدخلت، التلميذة الروسية، داريا شينينا البالغة من العمر 10 أعوام من مدينة بيرم تعديلات في مضخة الأنسولين التي يستخدمها المرضى المصابون بالسكري.

اضافة اعلان

وأصيبت داشا بمرض السكري المعتمد على الأنسولين نتيجة إصابتها بجدري الماء، الذي عانت منه في الرابعة من عمرها. وكانت منذ ذلك الحين، بحاجة إلى مضخة أنسولين. تضخ الهرمون الحيوي من حاوية صغيرة إلى أنبوب بلاستيكي مع إبرة على طرفه. وهكذا يتلقى جسمها الأنسولين باستمرار. ويجب أن تحمل الفتاة هذا الجهاز دائما وحتى تنام معه.

 

وخطرت يوما ببالها فكرة تركيب أنبوب بلاستيكي يمكن ضبط طوله على مضخة الأنسولين. وذلك بعد أن سحبت الأبرة بالخطأ من الجسم حين لعبت مع أمها وأحست بألم شديد. وبدأت الفتاة تفكر كيف يمكن تجنب ذلك ووجدت حلا تقنيا للمشكلة.


وساعدها في حل المشكلة التقنية مدرساها اللذان نصحاها باستخدام  سلك USB لتغيير طول الأنبوب البلاستيكي.


وطبعت التلميذة جهازها بوسطة طابعة ثلاثية الأبعاد. وصار بإمكانها تغيير طول الأنبوب من 0.5 سنتيمتر إلى 80  سنتيمترا، ما يعتبر أمرا مريحا لكل المرضى المصابين بالسكري.


وتنتظر داشا ووالداها الآن تسجيل اختراعها في مكتب براءة الاختراع.


المصدر: روسيا اليوم 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
baaz-3

إطلاق النسخة التجريبية لمنصة باز للتواصل الاجتماعي

86ac8c503f7ed3f7dc75864181fb8d20

تويتر يحظر تغريدة لترامب بشأن الانتخابات

تعلن-روسيا-موعد-اختبار-أنظمة-الإنقاذ-لمركبتها-القمرية

أول مركبة فضائية فى طريقها للمحطة الدولية تحمل رواد روس

160445412814834600

فيسبوك وتويتر يعلقان آلاف الحسابات

download

4 تطبيقات طباعة ألبومات الصور عبر الإنترنت

2020_6_19_4_56_37_487

ميزات خفية في جوجل كروم يجهلها الكثير .. تعرف عليها