ابتكار عضلات اصطناعية تمنح الروبوتات ما يشبه حركة الإنسان

الوكيل الاخباري - ابتكر فريق من الباحثين بقسم الهندسة الميكانيكية بجامعة نورث أريزونا الأمريكية عضلات اصطناعية يمكنها منح الروبوتات حركة شبية بتلك التي يتسم بها البشر.

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ونقل موقع "نيوز ميديكال" عن الفريق البحثي، أن العضلات الاصطناعية الجديدة تتيح للروبوت شكلا من أشكال الحركة يشبه حركة الانسان.

من جانبه صرح الباحث مايكل شافر، عضو الفريق البحثي المتخصص في مجال التكنولوجيا، أن العضلات الصناعية تحتوي على وحدات تشغيل ميكانيكية داخلية ذات تصميم جديد، مضيفا أنه بفضل هذا التصميم الإسطواني للعضلات، فإن وحدات التشغيل داخلها يمكنها توليد المزيد من الطاقة، ما يجعلها مثالية لتقنيات الهندسة الحيوية والتطبيقات الروبوتية.



وأشار إلى أن العضلات الصناعية التي تحتوي على مشغلات مصنوعة من مواد بوليمارية كانت تعتبر بمثابة ثورة في عالم الابتكارات الصناعية عندما ظهرت لأول مرة، نظرا لقوتها وانخفاض وزنها ورخص تكلفتها، ولكنها لم تكن فعالة بما يكفي لأنها كانت تتطلب أن يتم تسخينها وتبريدها أثناء الاستخدام.



وأوضح شافر أن فريق الدراسة تغلب على هذه المشكلة عن طريق استخدام سوائل مضغوطة داخل المشغلات، ما يجعل العضلات أكثر سرعة في الأداء.



يذكر أن هذه التقنية الجديدة يمكن استخدامها في تطبيقات الروبوتات اللينة وكذلك في مشغلات الروبوتات التقليدية كما يمكن استخدامها في تحريك لأطراف الصناعية.

سبوتنيك