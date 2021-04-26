الإثنين 26-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

قرار مرتقب بعودة صلاة التراويح في مساجد الاردن

الحجر على الأردنيين القادمين من الهند مؤسسيا 14 يوما

وزير الاعلام يكشف عن اجراءات جديدة حال تحسن الوضع الوبائي

بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم

إغلاق 4 منشآت في عمان

وزير الصحة يوضح حول زيادة الحوافز المالية للكوادر الطبية

مطالبة بالغاء حظر الجمعة وبدء الحظر الجزئي منتصف الليل

رئيس الوزراء المصري يتلقى لقاح كورونا

17 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

شكوى من نقص المياه عن جبل المريخ بعمان

الإثنين، 26-04-2021 02:03 م

ابتكار عضلات اصطناعية تمنح الروبوتات ما يشبه حركة الإنسان

iStock-871989606-1


الوكيل الاخباري - ابتكر فريق من الباحثين بقسم الهندسة الميكانيكية بجامعة نورث أريزونا الأمريكية عضلات اصطناعية يمكنها منح الروبوتات حركة شبية بتلك التي يتسم بها البشر.

اضافة اعلان

ونقل موقع "نيوز ميديكال" عن الفريق البحثي، أن العضلات الاصطناعية الجديدة تتيح للروبوت شكلا من أشكال الحركة يشبه حركة الانسان.

 

من جانبه صرح الباحث مايكل شافر، عضو الفريق البحثي المتخصص في مجال التكنولوجيا، أن العضلات الصناعية تحتوي على وحدات تشغيل ميكانيكية داخلية ذات تصميم جديد، مضيفا أنه بفضل هذا التصميم الإسطواني للعضلات، فإن وحدات التشغيل داخلها يمكنها توليد المزيد من الطاقة، ما يجعلها مثالية لتقنيات الهندسة الحيوية والتطبيقات الروبوتية.

وأشار إلى أن العضلات الصناعية التي تحتوي على مشغلات مصنوعة من مواد بوليمارية كانت تعتبر بمثابة ثورة في عالم الابتكارات الصناعية عندما ظهرت لأول مرة، نظرا لقوتها وانخفاض وزنها ورخص تكلفتها، ولكنها لم تكن فعالة بما يكفي لأنها كانت تتطلب أن يتم تسخينها وتبريدها أثناء الاستخدام.


وأوضح شافر أن فريق الدراسة تغلب على هذه المشكلة عن طريق استخدام سوائل مضغوطة داخل المشغلات، ما يجعل العضلات أكثر سرعة في الأداء.


يذكر أن هذه التقنية الجديدة يمكن استخدامها في تطبيقات الروبوتات اللينة وكذلك في مشغلات الروبوتات التقليدية كما يمكن استخدامها في تحريك لأطراف الصناعية.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-1324029

فيسبوك يفوز بأول جائزة أوسكار

3bc92132-c424-4e40-b1ae-feb03ad9e6ad_16x9_1200x676

'كلوب هاوس' يعلن إطلاق حزمة تحديثات جديدة

imgid391493

حيلة سحرية لتحرير المساحة من هاتفك دون الاستغناء عن تطبيقاتك الممتعة

download

ابتكار مكيف هواء جديد قابل للارتداء

f7tem

ميزة جديدة من غوغل تمنعك من ترديد أشهر جملة للمساعد الصوتي

316188_48_1619351771

طريقة سحرية تقلل تكاليف كهرباء المكيفات في الصيف بنسبة 80%

أخبار متعلقة
medium_2021-04-22-6b6232dbf1

أهم 6 نصائح للتخلص من البيانات الإلكترونية غير الضرورية

https___hypebeast.com_image_2019_04_microsoft-worth-1-trillion-dollars-stock-value-001-768x512

'مايكروسوفت' تطور تقنية تمنح عقلك قسطا من الراحة

image

5 استخدامات غير تقليدية لـ'خرائط غوغل'

EzaLN97XoAA58ir

شراء مجموعة من الروبوتات لمحاربة مشكلة التوظيف في أمريكا

akrales_170602_1743_0020.0

اكتشاف جديد يثبت وجود 'سوس تويتر'

2019_2_6_10_36_7_997

التراجع عن قرار أثار غضب عشاق ألعاب 'بلايستيشن'