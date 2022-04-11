ابتكار نظام ذكاء اصطناعي ينشئ صورًا لأشخاص من خلال أصواتهم

الوكيل الاخباري-كشف علماء في مختبر علوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي في معهد ”ماساتشوستس“ للتكنولوجيا، عن خوارزمية ذكاء اصطناعي تدعى ”Speech2Face“، قادرة على إعادة بناء وجه شخص المتحدث بواسطة التسجيل الصوتي.



ويعمل العلماء في المعهد على الخوارزمية، منذ العام 2019، وللوصول إلى هذه التقنية، حيث قام الباحثون أولًا بتصميم وتدريب شبكة عصبية عميقة باستخدام ملايين مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب.



وخلال المرحلة الأولى من التدريب، تمكن الذكاء الاصطناعي من معرفة الارتباط بين صوت وملامح المتحدث، ولم تكن هناك مشاركة بشرية في هذه العملية الأولى، حيث لم يحتج الباحثون إلى تسمية أي مجموعة فرعية من البيانات يدويًا.

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