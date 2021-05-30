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الأحد، 30-05-2021 03:41 م

ابرز الطرق التي تمكنك من تحويل التلفزيون الى شاشة للكمبيوتر

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الوكيل الإخباري - نحتاج أحياناً إلى تحويل التلفزيون إلى شاشة كمبيوتر، خصوصاً في عصر الجائحة، حيث نعمل من المنازل، ويدرس الطلاب عن بعد، ولتفعل هذا لن تحتاج سوى "لكيبل" مخصص وجولة سريعة في الإعدادات.

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تحويل التلفزيون إلى شاشة كمبيوتر PC

 

إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows، ستحتاج في البداية إلى "كيبل" يربط جهاز التلفزيون وجهاز الكمبيوتر الخاص بك، وغالباً ما يكون "لكيبل" الـ HDMI هو الأكثر شيوعاً.


عند ضبط التلفزيون على موصل الكمبيوتر الصحيح، سترى شاشة تسجيل الدخول تظهر في بضع ثوانٍ.


إذا لم تظهر ابحث عن معلومات العرض المتقدمة (Advanced display info) في شريط بحث Windows، إذا كانت لديك عدة شاشات متصلة، فاستخدم القائمة المنسدلة لتحديد التلفزيون الخاص بك، ثم حدد خصائص محول العرض لاسم الشاشة الخاصة بك (Display adapter properties for (Display X.


بعدها حدد قائمة بجميع الأوضاع (List all modes)، واستخدم القائمة للعثور على الدقة الأصلية للتلفزيون الخاص بك، وحددها، ثم اختر "موافق"، كما شرح موقع LifeWire.

 

 تحويل التلفزيون إلى شاشة كمبيوتر مع Mac

 

لتوصيل جهاز Mac بالتلفزيون الخاص بك، تحتاج إلى كيبل فيديو يصل منفذ شاشة الكمبيوتر الخاص بك بمنفذ إدخال الفيديو على التلفزيون، سواء "كيبل" HDMI، أو HDTV . 

 
اختر قائمة Apple  ثم تفضيلات النظام (System Preferences)، وانقر على شاشات العرض (Displays)، ثم انقر على عرض (Display). بعدها، حدد "افتراضي للعرض" (Default for display) لاستخدام أفضل دقة تلقائياً، أو حدد تحجيم (Scaled) لتحديد الدقة يدوياً.


إذا كنت تريد أن يقوم HDTV الخاص بك بتشغيل الصوت والفيديو من جهاز Mac الخاص بك، فاختر قائمة Apple> ثم تفضيلات النظام (System Preferences) > انقر فوق الصوت (Sound) > ثم انقر فوق الإخراج (Output).


حدد HDTV الخاص بك من قائمة الأجهزة، إذا كنت ترغب في تشغيل الصوت على جهاز مختلف مثل مكبرات الصوت، فحدده بدلاً من ذلك.


ملاحظة مهمة أشارت لها خدمة دعم آبل، وهي أنه إذا كان جهاز Mac الخاص بك يحتوي على Mini DisplayPort، فتأكد من استخدام "كيبل" (ومحول، إذا لزم الأمر) يدعم كلاً من الصوت والفيديو.

 

المصدر - عربي بوست 

 

 




 

 


 

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