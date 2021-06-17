الخميس 17-06-2021
الوكيل الاخباري

تحديد آلية العودة إلى الجامعات

الاحتلال يعتقل حارسا في 'الأقصى'

وزارة الاقتصاد الرقمي تبدأ بتطبيق نظام الشراء الإلكتروني

محافظ إربد لـ الوكيل : الملك أوعز بالوقوف على مطالب الأهالي

لجان وأعضاء لجنة تحديث المنظومة السياسية 'أسماء'

انقلاب صهريج في الزرقاء

شاهد.. لحظة إغماء طليقة محمد عساف على الهواء مباشرة

وزير الصناعة: المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية يكفي شهرين

شؤون المرأة لـ الوكيل: مفهوم الضرب لتأديب الأبناء يعزز العنف في المملكة

طهبوب لـ الوكيل: ثقة الشعب هو التحدي الأكبر الذي يواجه لجنة تحديث المنظومة السياسية

الخميس، 17-06-2021 11:49 ص

ابرز الطرق لاغلاق تقارير تأكيد وصول الرسائل في واتساب وفيسبوك

e38490a2d6ca0f963f035d9eb27e1abe


الوكيل الإخباري - تستخدم منصات واتساب وفيسبوك تقارير وصول الرسائل حتى تخبر المرسل والمستقبل أن الرسالة قد وصلت.

اضافة اعلان


ويمكنك إلغاء وصول تنبيه القراءة إلى المستخدم عبر هذه التطبيقات، وهذا لأنها تأتي من نفس الشركة المطورة.

كيف تغلق تقارير الوصول في واتساب: 

تستطيع إلغاء تقارير وصول الرسائل في واتساب عبر اتباع الخطوات التالية: 
بعد فتح تطبيق واتساب توجه إلى قائمة الإعدادات عبر الضغط على النقاط الثلاثة في الجزء الأعلى من الشاشة.
وعندما تصل إلى الإعدادات قم بالضغط على الحساب ثم الخصوصية، وبعد ذلك تجد أمامك اختيار يدعى تقارير القراءة.

ويمكنك إغلاق هذه الخاصية من هنا، ولكن تحتاج إلى إغلاقها يدويًا للمحادثات الفردية بالإضافة إلى المجموعات.
وعندما تغلق تقارير القراءة فإنك تغلقها تمامًا عبر المنصة، وهذا يعني عند انتقالك لهاتف جديد فإن هذه التقارير تظل مغلقة.
ولكن بعد إغلاق هذه الخاصية فإنك لن تحصل على هذه التقارير أيضًا، وهذا يعني أنها لن تصلك من الرسائل التي سوف ترسلها.

 

كيف تغلق تقارير القراءة عبر فيسبوك ماسنجر: 
لا توجد طريقة لإغلاق تقارير القراءة في فيسبوك ماسنجر، ولكن تستطيع إخفاء حالة اتصالك بالتطبيق، وهذا يعني ألا تظهر متصلًا وأن تكون دائمًا مغلقًا. 
وتستطيع تفعيل هذه الخاصية عبر الضغط على صورتك الشخصية ثم جعل اختيار النشاط مغلقًا. 
ولكن يوجد حل حتى تتمكن من قراءة الرسائل دون معرفة الطرف الآخر، وهو يتطلب بعض المجهود الإضافي.

وذلك عبر تفعيل وضع الطيران قبل قراءة الرسالة، وهذا يجعل التطبيق لا يتصل بالإنترنت أو يرسل التنبيه إلى الخوادم. 
ولكن تأكد أن تغلق التطبيق تمامًا قبل أن تعيد فتحه مرة أخرى. 
ومن المتوقع أن تدمج فيسبوك بين تطبيقات المراسلة السريعة الخاصة بها، وهذا يعني التواصل عبر واتساب من خلال تطبيق ماسنجر، والعكس صحيح.

 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 


 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
qr-code-scanning-1623850464

بإستخدام كاميرا هاتف اندرويد .. كيفية قراءة رمز الاستجابة السريعة QR

ويندوز 11 2021

ويندوز ١١ مجاني لهذه الفئة

encyclopedia-ما-هو-سبوتيفاي-Spotify

سبوتيفاي تطرح تطبيق الصوت المباشر Greenroom

AFP_1X28MG

تعرف على كيفية استخدام تطبيق الاختصارات على الايفون

1c3191db-3f77-45c4-9aaa-c2ef597ea09a_16x9_1200x676

لمنع تويتر من بيع معلوماتك .. اتبع هذه الخطوات

7677777777777777799999999999999999

فيسبوك يطرح ادوات جديدة لادارة المجتمعات

أخبار متعلقة
110

أكثر من 20 مليون حساب على فيسبوك وآبل تم سرقتها من قبل هاكرز

1-1265043

فيسبوك تستحوذ على استوديو BigBox مطور شبيهة فورتنايت

image-206

واتساب تجعل الدردشة مع الشركات بكل سهولة

medium_2021-05-30-08c477cd39

كيف يمكنك استرداد رسائل فيسبوك المحذوفة بصورة كاملة؟

1-194

ابرز الطرق لمعرفة من هو الرقم الذي يزعجك

1526089_579697538772303_717944275_n_by_sealtilburg-d7nodk7

واتساب يعلن عن تراجعه في تهديد المستخدمين