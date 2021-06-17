ابرز الطرق لاغلاق تقارير تأكيد وصول الرسائل في واتساب وفيسبوك

الوكيل الإخباري - تستخدم منصات واتساب وفيسبوك تقارير وصول الرسائل حتى تخبر المرسل والمستقبل أن الرسالة قد وصلت.

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ويمكنك إلغاء وصول تنبيه القراءة إلى المستخدم عبر هذه التطبيقات، وهذا لأنها تأتي من نفس الشركة المطورة.





كيف تغلق تقارير الوصول في واتساب:

تستطيع إلغاء تقارير وصول الرسائل في واتساب عبر اتباع الخطوات التالية:

بعد فتح تطبيق واتساب توجه إلى قائمة الإعدادات عبر الضغط على النقاط الثلاثة في الجزء الأعلى من الشاشة.

وعندما تصل إلى الإعدادات قم بالضغط على الحساب ثم الخصوصية، وبعد ذلك تجد أمامك اختيار يدعى تقارير القراءة.

ويمكنك إغلاق هذه الخاصية من هنا، ولكن تحتاج إلى إغلاقها يدويًا للمحادثات الفردية بالإضافة إلى المجموعات.

وعندما تغلق تقارير القراءة فإنك تغلقها تمامًا عبر المنصة، وهذا يعني عند انتقالك لهاتف جديد فإن هذه التقارير تظل مغلقة.

ولكن بعد إغلاق هذه الخاصية فإنك لن تحصل على هذه التقارير أيضًا، وهذا يعني أنها لن تصلك من الرسائل التي سوف ترسلها.



كيف تغلق تقارير القراءة عبر فيسبوك ماسنجر:

لا توجد طريقة لإغلاق تقارير القراءة في فيسبوك ماسنجر، ولكن تستطيع إخفاء حالة اتصالك بالتطبيق، وهذا يعني ألا تظهر متصلًا وأن تكون دائمًا مغلقًا.

وتستطيع تفعيل هذه الخاصية عبر الضغط على صورتك الشخصية ثم جعل اختيار النشاط مغلقًا.

ولكن يوجد حل حتى تتمكن من قراءة الرسائل دون معرفة الطرف الآخر، وهو يتطلب بعض المجهود الإضافي.

وذلك عبر تفعيل وضع الطيران قبل قراءة الرسالة، وهذا يجعل التطبيق لا يتصل بالإنترنت أو يرسل التنبيه إلى الخوادم.

ولكن تأكد أن تغلق التطبيق تمامًا قبل أن تعيد فتحه مرة أخرى.

ومن المتوقع أن تدمج فيسبوك بين تطبيقات المراسلة السريعة الخاصة بها، وهذا يعني التواصل عبر واتساب من خلال تطبيق ماسنجر، والعكس صحيح.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية









