اثنان في واحد .. ابتكار قناع يطهر الهواء ويحمي من كاميرات المراقبة

الوكيل الاخباري - اخترعت إحدى الشركات الأمريكية الناشئة قناعا جديدا متطورا يغطي الوجه بالكامل، ويحتوي على نظام لتنقية الهواء الذي يتنفسه المستخدم.

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ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يحتوي القناع على اثنتين من مرشحات HEPA العالية الكفاءة، والقابلة لإعادة الاستخدام والتبديل، حيث يمكن استخدامها لمدة أسبوعين.







ويتكون القناع، الذي يعمل على منع كاميرات المراقبة من تحديد هوية المستخدم باستخدام برنامج التعرف على الوجه، من جانبين يتم تثبيتهما ببعضهما بمغناطيس، كما يتوفر بألوان وأكثر من ملمس.



وقال مصمم القناع فيليب إيغروف: "لقد صممنا ذا بلانك بهدف التغيير، فهو أول قناع كامل للوجه في العالم، وهو يقدم وسيلة فريدة من نوعها للتعبير عن نفسك وشخصيتك الإبداعية، جنبا إلى جنب مع ضمان الحماية من البكتيريا ومسببات الأمراض والفيروسات".



والقناع متاح للطلب المسبق على موقع "كيك ستارتر" بأسعار تبدأ من 80 دولارا.







المصدر : سبوتنك







