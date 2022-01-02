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الأحد، 02-01-2022 02:20 م

احتفالا بالعام الجديد.. تيليغرام يكشف عن مزايا جديدة

تليجرام


الوكيل الإخباري - اختتم تطبيق "تيليغرام" عام 2021 بطرحه حزمة جديدة من الميزات لمستخدميه حول العالم على ‏هواتف "أندرويد" و"آيفون".‏

ومن أبرز هذه الميزات إمكانية إخفاء الرسائل التي تتناول أمورا قبل سابق أوانها، مثل الكشف عن أحداث فيلم جديد مطروح في دور العرض السينمائية، بحسب بيان رسمي من "تيليغرام".

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ويمكن إخفاء تلك النوعية من الرسائل المفسدة للأحداث عن طريق تحديدها في نص الرسالة وتمييزها على أنها "Spoiler"، ليتم إخفاءها في قائمة الدردشة وكذلك الإخطارات.


ومن أجل الإفصاح عن مضمون هذه الرسائل، ما على المتلقي سوى الضغط عليها من أجل قراءتها.

 

كما أضاف تطبيق "تليغرام" زر ترجمة مخصص جديد إلى قائمة السياق عند تحديد رسالة، والذي يعمل على جميع أجهزة "أندرويد" الذكية، بالإضافة إلى هواتف "أبل" التي تعمل بنظام تشغيل "آي أو إس 15".

سبوتنيك 

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