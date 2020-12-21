احذرها.. بطء هاتفك باستمرار ينذر بـ 3 مشكلات خطيرة

الوكيل الإخباري _ يعد بطء الهواتف من اكثر المشاكل التي يعاني منها الكثير من الاشخاص، وعلى الرغم من ان المشكلة قد تكون مؤقتة الا انها قد تدل في بعض الاحيان على مشكلات خطيرة تتطلب التصرف وإيجاد بديل فورا.

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وهناك 3 مشكلات خطيرة في الهاتف قد يكون أخطرها وجود فيروس على الهاتف أو اختراقه ، وإذا كان هاتفك يعانى من البطء بشكل متكرر فإنه قد يعاني من أحد هذه المشكلات :



قد يكون هاتفك مخترق

تعمل الفيروسات والروابط الضارة على تعطيل النظام الذي يعمل به الهاتف وتصيبه بالعديد من المشكلات .

وجود مشكلة فى الهاردوير

مما يتطلب تصليحه بشكل عاجل لتلف الأجزاء الأساسية المكونة له، وعلى رأس هذه المشكلات بطء أداء الهاتف وعدم قدرته على فتح التطبيقات المختلفة بشكل طبيعى.





وجود مشكلة بسبب عدم تحديث الهاتف

يعمل تحديث الهاتف باستمرار، على حماية المستخدمين من الثغرات الأمنية حيث يقوم بإصلاح الأخطاء وحل مشكلات الأمان والخصوصية، بالإضافة إلى الحفاظ على الملفات لتفتح بطريقة طبيعية.

المصدر : صدى البلد



