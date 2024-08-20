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احذروا 6 أرقام تصلكم عبر واتساب !

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 20-08-2024 09:29 ص

الوكيل الإخباري - عمليات الاحتيال عبر تطبيق "واتساب" لا تتوقف، لكنها أصبحت في الآونة الأخيرة أكثر تطورًا.

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وأعلن خبراء إنترنت أنهم يتلقون تقارير مستمرة عن استهداف محبي تطبيقات الدردشة من خلال رمز مكون من 6 أرقام. رغم أن هذا النوع من الاحتيال ليس جديدًا، فقد استخدمه المتسللون في السابق للوصول إلى الأجهزة والمحتوى الشخصي المخزن عليها، إلا أن خطورته ما زالت قائمة.


تبدأ الحيلة عندما تتلقى رسالة من صديق حقيقي تحتوي على محادثة عادية، وفجأة يظهر رمز مكون من 6 أرقام على الواتساب في جهازك. في هذه المرحلة، قد يقول الصديق إن الرمز تم إرساله إليك عن طريق الخطأ ويطلب منك إعادة توجيهه إليه، وفقًا لموقع "Mirror".


إذا واجهت هذه الحالة، يجب عليك التوقف فورًا وإنهاء المحادثة على الفور، لأن هاتف صديقك قد يكون مخترقًا، وقد يكون جهازك في خطر بعد ذلك.


وأوضح الخبراء أن عملية الاحتيال تعتمد على أن واتساب لا يسمح لجهاز جديد بالوصول إلى حساب ما لم يتم التحقق منه عبر هذا الرمز المكون من 6 أرقام. لذلك، فإن إرسال هذا الرمز للمحتالين قد يتيح لهم الوصول إلى حسابك على التطبيق.

 

 يشار إلى أنه وبمجرد أن ترسل لهم الرمز، يعتقد واتساب أنها محاولة حقيقية لتسجيل الدخول إلى حسابك.

 

 العربية 





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