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الأربعاء، 30-08-2023 09:33 ص

احذر .. تصرفات تتسبب بحظرك على واتساب نهائيا

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الوكيل الإخباري- يحرص تطبيق المراسلة الفوري "واتساب" على اتباع قواعد صارمة للخدمة، لفرض الانضباط على المستخدمين، وقد يلجأ إلى حظر المخالفين منهم نهائيًا.

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ويعد إرسال فيروس أو عملية احتيال عن قصد طريقة واضحة جدًا للتخلص من "واتساب"، لكن في بعض الأحيان هناك أشياء قد لا ندرك خطورتها.


كما ستعرف أنه تم حظرك من التطبيق إذا ظهرت رسالة تقول: "رقم هاتفك محظور من استخدام واتساب. اتصل بالدعم للحصول على المساعدة".


وإليك أبرز 3 أخطاء يجب عليك الابتعاد عنها، وإلا تم حظرك إلى الأبد:


أولًا: يجب الابتعاد عن كل ما يتسبب في شعور الناس بالألم، مما يجعل العديد من المستخدمين بالإبلاغ إلى إدارة التطبيق عنك وعن شعورهم بالألم من رسائلك، مما يؤدي في النهاية إلى حظر حسابك على تطبيق واتساب.


ثانيًا: استخدام إصدارات غير رسمية من واتساب
هناك عدد من تطبيقات واتساب المقلدة التي تستخدم نفس النظام، مثل GBWhatsApp و WhatsApp Plus.


إذا اكتشفوا أنك تستخدم أي شيء غير التطبيق الرسمي، فسيتم حظرك.


ثالثًا: إرسال الرسائل الخادعة
إن نشر الأخبار الكاذبة والأخبار المضللة هو أمر غير مقبول. لذلك إذا تم الإبلاغ عن ذلك، فأنت تخاطر بأن يتم حظرك.

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