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الإثنين، 14-02-2022 02:39 م

احذر.. تطبيق على الهاتف يسرق كل أموالك

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الوكيل الإخباري - في جديد السرقات الإلكترونية، حذر خبراء أمنيون من برمجيات خبيثة حديثة تستهدف مستخدمي "أندرويد" في الولايات المتحدة وأوروبا، لقرصنة بياناتهم الشخصية وحساباتهم المصرفية.

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كما أوضح الخبراء إن المحتالين يتظاهرون بأنهم شركة DHL العملاقة للتوصيل، عبر رسالة نصية يرسلونها إلى الضحايا مع رابط يطلب منهم تنزيل تطبيق مزيف للشركة متوافق مع "أندرويد"، وفق صحيفة إكسبريس.

إلى ذلك، أشاروا إلى أنه بمجرد التثبيت، يصبح التطبيق الضار قادرا على سرقة تفاصيل تسجيل الدخول لأي منصة مصرفية تقريبا بعد تقديم نماذج تسجيل دخول مزيفة لمستخدمي "أندرويد" لسرقة بيانات الاعتماد المهمة.

 

فإذا حصل المحتالون على معلومات تسجيل الدخول للخدمات المصرفية عبر الإنترنت، فسيكونون قادرين على إفراغ الحسابات المصرفية لأي مستخدم "أندرويد" مستهدف.

وطالب الخبراء كافة مستخدمي "أندرويد" بضرورة اليقظة والانتباه لجميع الرسائل النصية التي تصلهم.

 

لبنان 24 

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