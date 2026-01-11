احذر فخ "الاقتران الوهمي" الجديد.. يخترق حسابك على واتساب دون أن تشعر

الوكيل الإخباري- حذر خبراء الأمن السيبراني من عملية احتيال جديدة على واتساب تُعرف باسم "الاقتران الوهمي" (Ghost Pairing Scam)، تتيح للقراصنة الوصول الكامل إلى الرسائل والصور والبيانات الحساسة، واستخدام الحساب في خداع الآخرين، دون أن يشعر المستخدم بأي اختراق.

تعتمد الخدعة على إرسال رسائل تبدو رسمية أو من جهات اتصال مقربة، تطلب رمز تحقق، وهو ما يُستخدم لربط حساب الضحية بجهاز المحتال. يظل الحساب يعمل بشكل طبيعي، ما يجعل الاختراق صامتاً وطويل الأمد.



ونصح الخبراء بعدم مشاركة رموز التحقق مع أي شخص، مؤكّدين أن واتساب لا يطلب إعادة إرسال هذه الرموز مطلقاً. كما يمكن التحقق من سلامة الحساب عبر:

أندرويد: النقاط الثلاث أعلى التطبيق → "الأجهزة المرتبطة".

آيفون: الإعدادات → "الأجهزة المرتبطة".



وفي حال ظهور جهاز غير معروف، يُنصح بتسجيل الخروج منه فوراً. وقد أثار التحذير تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل، مع دعوات لمشاركة المعلومات مع العائلة، خصوصاً كبار السن.