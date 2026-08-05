احذر! لا تستخدم ChatGPT قبل معرفة هذه الخطوات

الوكيل الإخباري- مع تزايد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التفاعلية، تزداد أهمية حماية البيانات الشخصية والخصوصية لتجنب تسريب المعلومات أو استخدامها في تدريب النماذج.

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ولتعزيز الأمان، يُنصح بعدم مشاركة البيانات الحساسة، مثل كلمات المرور والبيانات المصرفية أو الطبية، مع تعطيل خيار حفظ سجل المحادثات واستخدام البيانات في تدريب النماذج، وحذف المحادثات القديمة بشكل دوري.