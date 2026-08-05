احذر! لا تستخدم ChatGPT قبل معرفة هذه الخطوات

ولتعزيز الأمان، يُنصح بعدم مشاركة البيانات الحساسة، مثل كلمات المرور والبيانات المصرفية أو الطبية، مع تعطيل خيار حفظ سجل المحادثات واستخدام البيانات في تدريب النماذج، وحذف المحادثات القديمة بشكل دوري.
كما يُوصى بمراجعة أذونات الحساب والتطبيقات، وعدم منح صلاحيات غير ضرورية، واستخدام نماذج ذكاء اصطناعي تعمل محلياً عند التعامل مع معلومات أو ملفات سرية.
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