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الإثنين، 17-07-2023 01:47 م

احذر مخاطر سقوط 'الباور بانك'

الباور-بانك


الوكيل الإخباري - حذر اتحاد هيئات الفحص الفني الألماني من سقوط الباور بانك على الأرض، معللاً ذلك بأن السقوط قد يؤدي إلى حدوث دائرة قِصر داخل الباور بانك، والذي يؤدي بدوره إلى فرط السخونة ونشوب حريق.

علامات التلف
وأوضح الاتحاد أنه يمكن التعرف على تلف الباور بانك من خلال ملاحظة بعض العلامات مثل انتفاخ الجسم وتشوهه ونقاط انصهار وتغير في لون الأجزاء المعدنية، الأمر الذي يستلزم التخلص من الباور بانك بشكل سليم لدى مراكز إعادة التدوير.

وعند اصطحاب الباور بانك في الطائرات، تراعى الاشتراطات، التي تخص كل شركة طيران في التعامل مع الباور بانك، مع العلم أنه في الغالب لا يتم اصطحابها إلا في حقيبة اليد.

ولاختيار الجهاز المناسب يراعى الانتباه لبضعة نقاط مهمة مثل أن جهد الخرج يناسب جهد التشغيل الخاص بالأجهزة، التي يتم شحنها أثناء التنقل.

ومن المزايا، التي يتعين الانتباه إليها، القدرة على شحن الأجهزة على الباور بانك أثناء شحن الباور بانك نفسها.

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