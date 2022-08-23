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الثلاثاء، 23-08-2022 01:20 م

احذر هذا التحديث من مايكروسوفت

اختراق-ويندوز-10


الوكيل الإخباري- حذر عدد من الخبراء من أن التحديث الجديد الذي أطلقته شركة مايكروسوفت لمستخدمي ويندوز سبب عدد من المشكلات للمستخدمين من بينها أن بعض المستخدمين لم يكونوا قادرين على فتح أجهزتهم، وعند اللجوء إلى إعادة التشغيل قامت الأجهزة بحظرهم تماما. 

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وبحسب مجلة PC Gamer الأمريكية فإن مايكروسوفت قد قدمت تحديث Windows لـ Secure Boot DBX والذي يحمل كود KB5012170 لمستخدمي ويندوز في 9 أغسطس الماضي، إلا أن المستخدمين الذين قاموا بتنزيله واجهوا مشكلات كثيرة منها عدم استطاعتهم فتح أجهزتهم بشكل طبيعي.     

 

وبمجرد تثبيت تحديث مايكروسوفت وإجراء إعادة تشغيل إلزامية لجهاز الكمبيوتر ، تتم مطالبة بعض المستخدمين بمفتاح BitLocker الخاص بهم للعودة إلى أجهزة الكمبيوتر واللاب توب الخاصة بهم، إلا أن معظم المستخدمين ليس لديهم لا يتوفر لديهم هذا الأمر. 


ويهدف تحديث مايكروسوفت بالأساس إلى إصلاح عدد من الأخطاء والثغرات الأمنية التي قد تسمح بتشغيل تعليمات برمجية غير مصرح بها في أجهزة ويندوز الأمر الذي يجعلها تضر بالمستخدمين وتجعل الأجهزة عرضة للاختراق. 

 

واعترفت لاحقا شركة مايكروسوفت عن طريق صفحة الدعم الخاصة بها من أن تحديث الأخير الخاص بها لأجهزة ويندوز لديه عدد من المشكلات، حيث تعمل الشركة على إيجاد حل لها ليكون متاحًا في الإصدار القادم. 

وأوصت مايكروسوفت بتجنب التحديث حتى يتوفر الإصلاح ،أو الوصول إلى مفتاح BitLocker ، حيث يتطلب العثور على المفاتيح تسجيل الدخول إلى Azure ، وهو حل غير متاح للجميع ، ثم الاضطرار إلى مطابقة الجهاز المناسب. 

 

صدى البلد

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