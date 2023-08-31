الخميس 31-08-2023
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الخميس، 31-08-2023 09:16 ص

احذر .. هذا الصوت اثناء المكالمة يكشف التجسس على هاتفك !

كيف-تعرف-ان-هاتفك-مخترق-علامات-تدل-على-اختراق-الهاتف


الوكيل الإخباري -من الممكن أن يتم التجسس على هاتفك دون أن تدرك ذلك، حيث تنوعت الأساليب المستخدمة لاختراق بياناتك واستغلال جهازك لفترات طويلة دون علمك.

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ومن هنا، تتضح عدة علامات قد تدل على اختراق هاتفك. على سبيل المثال، يمكن ملاحظة وجود مكالمات أو رسائل غريبة لم تقم بإجرائها أو تسجيلها سابقًا على هاتفك. إضافةً إلى ذلك، قد تشهد مكالماتك الهاتفية أصواتًا غير عادية خلال المحادثات، مثل أصوات صفير غريبة أو وميض.


إذا واجهتك هذه العلامات التحذيرية، ينصح بضرورة التحقق من وجود تطبيقات مشبوهة تقوم بإعادة تشغيل أو إيقاف تشغيل هاتفك بشكل غير مبرر. وإذا لم تقم بتثبيت مثل هذه التطبيقات بنفسك، قد تكون هذه علامات على وجود برامج تجسس.


لحماية هاتفك، يجب تثبيت تطبيقات أمان موثوقة وتحديث نظام التشغيل بانتظام. كما ينصح بفحص الأذونات التي تمنحها للتطبيقات ومراجعتها بانتظام للتأكد من عدم منح أي تطبيق إمكانيات غير مبررة.


مصراوي


 




 

 


 

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