احذر.. 5 عادات خطيرة تُدمر الهاتف الذكي

الوكيل الإخباري - يواجه معظم المستخدمين مشاكل في بطارية الهاتف، فربما تُستنزف بطارية هاتفك الذكي في وقت قليل للغاية، وذلك بفضل تثبيت بعض البرامج والتطبيقات الضارة، بالإضافة إلى شحن الهاتف بطريقة خاطئة، لذا فإنك إذا ما أردت المحافظة على بطارية هاتفك الجديد، وعدم تكرار أخطاء الماضي، عليك الالتزام بأمور معينة.





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وبحسب ما نشره موقع ZDNet التقني في تقرير حديث له، فهناك بعض الأخطاء والعادات السلبية اليومية التى يقع فيها بعض المستخدمين وتتسبب في ضئالة كفاءة الهواتف الذكية وإنتاجيتها وتعمل على تدميرها في وقت قصير للغاية، لذلك يجب الحذر من القيام بكثير من الأشياء على هاتفك الذكي ومنها:





1- الكحول لتنظيف الشاشة

تجنب استخدام الكحول عند تنظيف الشاشة، ربما تتسرب المادة الكحولية بين طبقات الشاشة، مما يؤدي إلى تدميرها تمامًا مما يتطلب منك تركيب شاشة بديلة للجهاز، كما عليك تجنب احتمالية تسرب الكحول إلى الأختام وتلف المادة اللاصقة التي تثبت الشاشة في مكانها بما يؤثر على مقاومة الماء أيضًا.



2- الإعلانات غير الموثوقة

ينصح خبراء التقنية بحظر كافة الإعلانات التي قد تظهر لك عند تصفح صفحات الويب، لأن الضغطة الواحدة على بعض الإعلانات الغير موثوقة التي تظهر عند قيامك بالبحث عن أي مادة تريدها في المواقع أو عند تحميل تطبيق ما أو برنامج، قد تُكلفك هاتفك، وتضر بالبطارية وربما أيضًا شاشة الهاتف، كما أن الروابط الخبيثة ضارة بالهاتف وبياناتك الشخصية.



3- درجات الحرارة المرتفعة

تعريض هاتفك إلى أشعة الشمس بشكل مباشر، أو وضعه في منطقة مليئة بالحرارة يتسبب في نقل درجة حرارة المرتفعة إلى بطارية الهاتف والتي تكون مرتفعة بطبيعتها، فعليك تجنب وضع الهاتف في أماكن درجات الحرارة بها مرتفعة، كمثل ترك الهاتف بالسيارة مباشرة في الشمس، عليك دائمًا وضع الهاتف بمناطق باردة وتجنب استخدامه حال شكك في ارتفاع درجة حرارته.



4- تجاهل أو نسيان تحديث الهاتف

ربما يتجاهل بعض الذين لا زالوا يستخدمون موديلات قديمة من الهواتف الذكية عملية التحديث، فيما ربما أيضًا يكون الهاتف قد مر عليه سنوات عديدة ولم يُعد متاح تنزيل تحديثات خاصة به لأن الشركة قد تخلت عنه بعد طرح موديلات عديدة أحدث، في الحالتين يمكن تعرض هاتفك للفيروسات الخطرة التي قد تتسلل إلى بياناتك، كما أنها ربما تكون مضُرة ببطارية هاتفك.



5- استخدام شاحن غير الأصلى

ربما تُغادر في أحد الأيام منزلك، ولم تملء بطارية هاتفك بالشحن اللازم لاستكمال يومك، لذا تضطر إلى استخدام أحد الشواحن الذي قد لا يتناسب مع بطارية هاتفك وأنت لا تدري، بما يضُر بالعمر الافتراضي لها على المدى البعيد، وربما يؤدي ذلك إلى تلف البطارية بشكل كامل، أو تسريب الشحن ونفاذ البطارية في وقت أقل.

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