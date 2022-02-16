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الأربعاء، 16-02-2022 02:17 م

احذر .. 9 علامات تدل على اختراق الهاتف

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الوكيل الاخباري - كشفت شركة "أفاست" المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، عن 9 علامات يمكن من خلالها الاستدلال على أن هاتفك الذكي تم اختراقه.

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ولفتت الشركة عبر موقعها إلى ظاهرة ارتفاع عمليات القرصنة على الهواتف الذكية، الأمر الذي يعرض البيانات الشخصية للخطر.


وينطوي اختراق الهاتف على عدة مخاطر، من بينها الوصول إلى محتوى الهاتف الذكي، والتحكم فيه أو في اتصالاته أو بيانات المستخدم الشخصية، وقد يتمكن "الهاكر" من الاستماع إلى المحادثات الهاتفية.


في هذا الصدد، عددت الشركة 9 علامات قالت إنها الأكثر شيوعا في حالات اختراق الهواتف، وهي كما يلي:


1.الإعلانات المفاجئة:
ففي حال ظهرت الكثير من الإعلانات بشكل غير معتاد، فقد يكون هاتفك مخترق من قبل برامج الإعلانات المتسللة، وينصح في هذه الحالة بعدم النقر عليها أو فتحها.


2.رسائل نصية أو مكالمات مجهولة المصدر:
في هذه الحالة لا ترد على تلك المكالمات الواردة من مجهولون، إلا إذا كنت تتوقعها أو إن تحققت من صحتها.


3.زيادة مفاجئة في استخدام بيانات الهاتف:
خاصة وإن كنت لم تغير من معدل استخدامك، فقد يكون ذلك علامة على اختراق الهاتف، حيث يتسبب تشغيل تطبيق ضار في الخلفية في ارتفاع استخدام بيانات الهاتف.


4.نفاد طاقة البطارية بشكل أسرع: لكن يجب التحقق أولا من أن ذلك ليس نتيجة لقدم هاتفك وسوء حالته، لكن إن استبعدت هذا الاحتمال، فقد تكون التطبيقات غير المرغوب بها التي وضعها القراصنة على هاتفك هي السبب.


5.ارتفاع حرارة الهاتف: إذا لم تكن من الذين يمارسون الألعاب باستمرار على الهاتف أو تواصل استخدامه لفترات طويلة، فقد يكون ذلك نتيجة اختراقه من قبل أطراف مجهولة.


6.بطء أداء الهاتف: وما يترتب على ذلك من تعطل وتوقف وإعادة تشغيل تلقائية، قد تكون نتيجة للبرامج الضارة أو تطبيقات الخلفية غير المرغوب فيها التي تستنزف طاقة معالج الهاتف.


7.إعادة التوجيه إلى مواقع إنترنت غير معروفة: وهو ما يتم بسبب البرامج الضارة المستخدمة من قبل القراصنة.


8.زيادة تكاليف شبكة الهاتف: حيث قد تتكلف رسوما غير متوقعة من التطبيقات غير المرغوب فيها التي تعمل على هاتفك وتزيد من استخدام بياناتك.


9.ظهور تطبيقات غير مألوفة: حيث قد يصل الأمر إلى أن تلاحظ تطبيقا على هاتفك لم تحمله بنفسك من قبل، وفي هذه الحالة يكون أحد القراصنة قد نجح في اختراق هاتفك، إذا استبعدت احتمال أن يكون أحد الأطفال قد عبث بهاتفك.

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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