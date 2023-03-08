احصل على ملايين الدولارات مقابل خدمة بسيطة عبر يوتيوب

الوكيل الإخباري - تعد منصة يوتيوب من أشهر المنصات الرقمية في العالم، حيث يتم نشر ملايين الفيديوهات يومياً من قبل الأفراد والشركات والمؤسسات المختلفة، وبالإضافة إلى الأهمية الترفيهية والإعلامية للموقع، فإن يوتيوب أيضاً تمثل مصدراً مهماً للإيرادات للكثير من الأشخاص، خاصة عن طريق الإعلانات التي يتم عرضها خلال مشاهدة الفيديو.



في الواقع، تمثل الإيرادات المتحصلة من يوتيوب مصدراً مهماً للدخل للعديد من اليوتيوبرز والمالكين للقنوات على الموقع، حيث يتم دفع الأموال عن طريق الإعلانات التي يتم عرضها خلال مشاهدة الفيديو. وتتأثر هذه الأموال بعدد المشاهدات والإعجابات التي يحصل عليها الفيديو، حيث تتزايد الإيرادات بزيادة عدد المشاهدات والإعجابات.

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الفكرة شبه الثورية

ومن هذا المنطلق تعد دبلجة مقاطع الفيديو المنشورة على يوتيوب من الأمور التي يتم الاهتمام بها بشكل كبير في عالم الإنتاج المرئي والترفيهي. فهي تعمل على جذب المزيد من المشاهدين والمعجبين للفيديوهات المتنوعة، التي يتم نشرها على المنصة. كما أن دبلجة الفيديوهات تساعد على تحقيق عائدات كبيرة للمنشئين والمالكين لهذه القنوات على يوتيوب.



ومن الجدير بالذكر أن الفيديوهات المدبلجة تتمتع بشعبية كبيرة في مختلف البلدان، حيث يتمتع المشاهدون بتجربة مشاهدة الفيديو بلغتهم الأم، وهذا يجذب عدداً كبيراً من المتابعين والمشاهدين، وبالتالي يتحقق نجاح أكبر.

العائدات

وتناول تقرير لموقع "ريست أوف وورلد" الإلكتروني، ما حصل مع قناة اليوتيوبر "مستر بيست" في العامين الأخيرين، لاسيما بعد أن نجح بالتواصل والتشبيك مع "فاربود منصوريان" وشركته "يوني لينغو" لإعادة توصيل محتوى خامس أكبر قناة على يوتيوب لقرابة 87% من المشتركين بالقناة حول العالم.

وهذا العرض كان ناجحاً لدرجة أن شركة "يوني لينغو" توسعت لاحقاً وتعاقدت مع "دود برفكت" و"بيو داي باي" و"جوبيلي"، بالإضافة إلى الاعتزام على التوسع بشكل أكبر أيضاً على منصة "تيك توك".



ويقدر منصوريان أن Unilingo أنتجت ما يقرب من 10 ملايين دولار لمنشئي المحتوى، من خلال إعادة إصدار المحتوى الخاص بهم، مدبلجاً وبلغات أخرى.



وفقاً لموقع YouTube، فإن ثلثي إجمالي أوقات مشاهدة القنوات تأتي من خارج منطقة منشئ المحتوى. وهذا ما شكل الفرصة الأمثل لمنصوريان: "إذا أخذت أفضل 10 آلاف مقطع فيديو على يوتيوب ودبلجتها بأكثر من 20 لغة، يمكنك بسهولة الوصول إلى نصف تريليون إلى تريليون مشاهدة إضافية".





على سبيل المثال، أنشأت Nastya تسع قنوات مدبلجة مختلفة لمقاطع الفيديو الخاصة بها، متوسعة إلى البهاسا الإندونيسية والكورية والعربية لتصل إلى أكثر من 100 مليون مشترك غير روسي.

وقال "مستر بيست" في بودكاست العام المنصرم: "بدأنا منذ 6 أشهر القيام بذلك، وجنوني مدى انتشار بعض مقاطع الفيديو هذه". قناته الناطقة باللغة الاسبانية لديها حالياً 23 مليون مشترك، حيث تقترب مقاطع الفيديو الأكثر شعبية من 100 مليون مشاهدة.



وعادة ما تتقاضى "يوني لينغو" رسوم ترجمة مسبقة، مقتطعة 10% من عائدات الإعلانات المستقبلية من القنوات المدبلجة.

تقنيات يوتيوب

منذ 2021، سمحت لآلاف من منشئي المحتوى بتضمين مسارات صوتية متعددة اللغات مع مقاطع الفيديو الخاصة بهم. ويمكن النقر على رمز أسفل يسار الشاشة من الكمبيوتر، أو أعلى يسارها في الهاتف، يمكن رؤية خيار لـ"مسار الصوت"، وإذا تم النقر عليه، ستظهر خيارات اللغة المختلفة المتاحة.



ويعني ذلك أن منشئي المحتوى قد لا يضطرون إلى إنشاء قنوات منفصلة لمجرد نشر مقاطع الفيديو نفسها بلغات أخرى، بدلاً من ذلك، يمكنهم فقط دبلجة مقطع الفيديو على قناتهم الرئيسية. ولكن تبقى هذه الميزة محدودة لكون أن منشئي المحتوى يفضلون إنشاء قنوات منفصلة مخصصة لكل لغة وجمهور.

وما ذكر أعلاه يتأكد مع ندرة تحقيق مقاطع الفيديو المدبلجة التي يتم تحميلها على القناة الرئيسية النجاح، نظراً لأن معظم المشتركين شاهدوا الفيديو الأصلي بالفعل، ونظراً لأن خوارزمية يوتيوب نادراً ما توصي بمحتوى يتخطى الحواجز اللغوية.

ويعكس تقرير "ريست أوف وولد" أن سوق الدبلجة على يوتيوب لا يزال صغيراً، لدرجة أنه شبه متجاهل من قبل مزودي خدمة الترجمة. بالجهة المقابلة، ينمو سوق خدمات الترجمة بسرعة:



وفقاً لأحد التقديرات، قد يصل إلى 47.21 مليار دولار بحلول عام 2030، متسارعاً بسبب الطلب الجديد من خدمات البث. لكن هؤلاء المتعاقدين ما زالوا يكافحون لمواكبة الطلبات والاحتفاظ بموهبة المترجمين مع انخفاض الأجور.

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