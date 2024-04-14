اختبار شريط بحث يعمل بالذكاء الاصطناعي على إنستغرام

الوكيل الإخباري- بدأت شركة ميتا، مالكة فيسبوك وتطبيق إنستغرام، اختبار إضافة شريط بحث يعمل بالذكاء الاصطناعي إلى تطبيق إنستغرام، في إطار تحركاتها لتوفير المزيد من الخدمات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لمستخدمي خدماتها كافة، بما في ذلك فيسبوك وواتساب.

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يقود إدخال السؤال إلى شريط البحث الجديد المستخدم إلى الدخول في محادثة مباشرة مع ميتا آي.آي لمحادثة الذكاء الاصطناعي، والتي تتيح له طرح الأسئلة أو استخدام الأسئلة أو الأوامر المعدلة سلفاً في البحث.



ونقل موقع "تك كرانش" المتخصص في مواضيع التكنولوجيا عن أرفيند سرينيفاس الرئيس التنفيذي لشركة "بيربلكستي آي.آي" القول إن تصميم شاشة الأسئلة الجاهزة دفعته إلى الإشارة إلى أن هذه الواجهة تستخدم تصميماً مشابهاً لشاشة بحث شركته الناشئة.



علاوة على ذلك، يتيح شريط البحث الجديد للمستخدم اكتشاف محتوى جديد على إنستغرام. على سبيل المثال، يمكن اكتشاف فيديوهات على خدمة الفيديوهات القصيرة من ميتا ثريدز بثها مستخدم يشير إلى أنه يمكن للمستخدم استخدام أوامر مثل "فيديوهات غروب الشمس الجميلة في ماوي" للبحث عن مشاركات أخرى على خدمة ريلز مرتبطة بالموضوع.



ويعني هذا أن ميتا تستهدف استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي بعيداً عن إنتاج النصوص واستخدامها في تصفح محتوى جديد على الشبكة مثل إنستغرام.



وأكدت ميتا بالفعل أنها تختبر استخدام تقنية ميتا آي.آي على إنستغرام، لكنها لم تؤكد بالتحديد ما إذا كانت تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي في البحث على التطبيق.



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