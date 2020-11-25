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الأربعاء، 25-11-2020 10:53 ص

اختراق وتسريب بيانات شخصية لأكثر من 300 ألف مستخدم على موقع سبوتيفاي

Spotify-Security


الوكيل الإخباري _ تعرض حوالي 300 ألف مستخدم لموقع البث الموسيقي الأشهر فى العالم، سبوتيفاي للقرصنة الإلكترونية، من قبل هاكرز غير معروف مصدرهم. 
وقد اشارت التقارير الى ان مجموعة من الهاكرز قاموا بسرقة الحسابات الشخصية لمئات الآلاف من المستخدمين، الذين وصل عددهم إلى حوالي 300 ألف مستخدم، كما قاموا بتعطيل قوائم التشغيل والملفات الشخصية، لعدد أكبر من المستخدمين، الامر الذي جعل الشركة تطلب من مستخدميها التحقق من حساباتهم على المنصة. 
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حيث قام الهاكرز بتسريب بيانات المستخدمين على الإنترنت، فى قاعدة تسمى Elasticsearch بمساحة 72 جيجا بايت من بيانات 300 ألف مستخدم ،والتي احتوت على أسماء المستخدمين، وعناوينهم الشخصية، وبيانات عن المواقع التى يترددون عليها، وغيرها من المعلومات الشخصية الأخرى. 


وصرحت شركة VPNMentor بأنها اتصلت بـ Spotify بشأن قاعدة البيانات التيتم تسريبها  في 9 يوليو الماضي ، واستجابت لها فورا، حيث  بدأ Spotify إعادة تعيين متجددة لكلمات المرور لجميع المستخدمين المتأثرين،  ونتيجة لذلك ، سيتم إلغاء المعلومات الموجودة في قاعدة البيانات ولتصبح عديمة الفائدة ، حتى لا يتم تغييرها والتلاعب بها مرة أخرى. 

كما انهم يواصلون ذلك فى الوقت الحالي ، حيث يجب على المستخدمين تغيير تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بهم فى الآن أيضا، حتى يستطيعوا السيطرة على اي اختراقات أخرى. 


المصدر : صدى البلد

 




 

 


 

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