ارتفاع أرباح زوم خلال الربع الثالث

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة منصة مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت الأمريكية زوم مساء يوم الإثنين، تحقيق نتائج تفوق التقديرات خلال الربع الثالث من العام، بفضل نمو قاعدة عملائها من الشركات.



وذكرت الشركة أن إيراداتها خلال الربع الثالث زادت 3.2% سنوياً إلى 1.14 مليار دولار، في حين كان متوسط توقعات المحللين 1.12 مليار دولار.

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كما زادت أرباحها ربع السنوية إلى 141.2 مليون دولار مقابل 48.35 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وسجلت زوم نمواً هائلاً في قاعدة مستخدميها خلال سنوات كورونا في 2020 و2021 مع توسع الشركات والمؤسسات التعليمية في أنظمة العمل أو التعلم من المنزل.



وبعد ذلك عادت وتيرة النمو إلى المستويات الطبيعية، في حين نجحت زوم في الدفاع عن موقعها في السوق في مواجهة منافسين مثل منصة تيمز لمايكروسوفت، بالتركيز على خدمة العملاء من الشركات والمؤسسات.

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