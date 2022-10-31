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الإثنين، 31-10-2022 04:33 م

استحداث أصغر تلفزيون في العالم -صور

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الوكيل الإخباري-في عالم يزداد فيه حجم الشاشات يوماً بعد يوم، قررت إحدى الشركات اتخاذ اتجاه آخر من خلال صنع أصغر تلفزيون في العالم.

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وكشفت TinyCircuits وهي شركة إلكترونيات، عن نموذجين أوليين جديدين من TinyTV أحدهما بشاشة 0.6 بوصة (15 ملم) في حين أن الآخر وهو TinyTV 2 مزود بشاشة مقاس 1.0 بوصة (26 مم) مع مكبر صوت أمامي مقاس 0.6 × 0.4 بوصة (16 × 9 مم).


التلفزيون مزود بمقبضين دوارين يضبطان مستوى الصوت و تغيير القنوات، ولا يزيد حجم شقيقه الأصغر TinyTV Mini عن حجم طابع بريدي لكنه لا يزال يفتخر بساعة واحدة من التشغيل لكل عملية شحن.

ويمكن تحميل مقاطع الفيديو من قبل المستخدم أو يمكن بثها عبر TinyTV باستخدام كابل USB-C لتوصيله بالكمبيوتر.


ويأتي الجهازان مزودين ببطاقي مايكرو إس دي بسعة 8 جيجا بايت مثبتة، والتي يمكنها الاحتفاظ بأكثر من 10 ساعات من مقاطع الفيديو.


ويمكن للمستخدمين تحميل أفلامهم وبرامجهم ومقاطع فيديو تيك توك المفضلة لديهم عن طريق توصيلها بجهاز الكمبيوتر. ويجب تحويل مقاطع الفيديو هذه أولاً إلى تنسيق ملائم لـ TinyTV باستخدام برنامج مجاني توفره الشركة، ويمكّن هذا البرنامج المستخدمين أيضاً من إضافة تأثيرات إلى مقاطع الفيديو.

وبينما يمكن التحكم في كلا الطرازين عن طريق أزرار أو مقابض مدمجة، فقد أنشأت TinyCircuits أيضاً وحدة تحكم عن بعد اختيارية تعمل بالأشعة تحت الحمراء لتشغيل الجهاز أو تغيير مستوى الصوت أو تغيير تشغيل الفيديو.


ويتوفر TinyTV 2 باللونين الأسود والرمادي وTinyTV Mini باللون الأسود الكامل، ويمكن طلب أحد الجهازين عبر موقع التمويل الجماعي Kickstarter مقابل تعهد بقيمة 49 دولار، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

 


 



 

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