استحواذ إنفيديا على Arm قد يخلق مشاكل حقيقية

الوكيل الإخباري - أوصت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة CMA بإجراء المرحلة الثانية من التحقيق الذي يتعلق باستحواذ شركة إنفيديا على شركة Arm، وذلك لأنها تخشى أن يتم تحفيز الشركة الأمريكية لخنق الابتكار.





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وكان الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية قد ذكر في وقت سابق من هذا الشهر أن الاستحواذ على Arm قد يستغرق وقتًا أطول مما كان يعتقد في البداية.



وكتب الرئيس التنفيذي لهيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة CMA، أندريا كوسيلي، في بيان صحفي: نحن قلقون من أن تحكم إنفيديا في Arm يمكن أن يخلق مشاكل حقيقية لمنافسي الشركة الأمريكية من خلال تقييد وصولهم إلى التقنيات الرئيسية. وخنق الابتكار عبر عدد من الأسواق الهامة والمتنامية وقد يفقد المستهلكون المنتجات الجديدة أو ترتفع الأسعار.

وفي حين أن التقرير الكامل لهيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة CMA ليس متاحًا بعد. ولكن قدمت الهيئة ملخصًا تنفيذيًا يشرح بعض أسباب القلق.



ووجدت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة CMA مخاوف كبيرة تتعلق بالمنافسةوذلك نتيجة لتأثير هذا الاستئثار بالملكية في توريد وحدات المعالجة المركزية ومنتجات الربط ووحدات معالجة الرسومات و SoC عبر العديد من الأسواق العالمية. التي تغطي مراكز البيانات وإنترنت الأشياء وتطبيقات منصات الألعاب والسيارات.



كما وجدت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة CMA أن استراتيجيات الاستئثار بالملكية التي تم تحديدها تعزز بعضها بعضًا وتؤدي بشكل فردي وتراكمي إلى احتمال واقعي لتقليل المنافسة بشكل كبير. وبالتالي إلى خنق الابتكار وفرض منتجات أكثر تكلفة أو أقل جودة.



وتعتقد هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة CMA أن الاندماج قد يخلق حوافز لتغيير نموذج أعمال Arm لصالح الشركة الأمريكية.

وبينما تشير هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة CMA إلى أن إنفيديا عرضت ضمان نظام ترخيص مفتوح قائم على المساواة في الوصول والتشغيل البيني. فقد أشارت الجهة التنظيمية إلى أنها لا تعتقد أن ذلك كافي.





المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية



