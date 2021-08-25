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الأربعاء، 25-08-2021 01:10 م

استخدامات النحاس في ماين كرافت

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الوكيل الإخباري - تحتوي ماين كرافت على مجموعة من المعادن التي يمكنك إيجادها بدرجات مختلفة من الصعوبة واستخدامها في بناء المواد المختلفة داخل اللعبة، ويعتبر معدن النحاس في ماين كرافت أحدث معدن ينضم إلى ترسانة اللعبة من المعادن، حيث قدمته اللعبة في تحديث 1.17 لنسخة جافا وويندوز 10 ، كما أننا لم نرى معدنًا جديدًا منذ عام 2013. 

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يمكنك البدء في استخدام النحاس كما ترغب بعد أن تحصل على عدد كافي من أنوية وسبائك النحاس. 

وتستطيع بناء الأشياء التالية باستخدام سبائك النحاس التي تجدها: 
1 - كتل النحاس من أجل استخدامها في البناء
2 - قضبان الرعد
3 - المنظار 

 

وتحتاج إلى مواد أخرى من أجل صناعة المنظار، ولكن يمكنك صناعة قضبان الإضاءة وكتل النحاس مباشرةً من سبائك النحاس.

ويتعرض النحاس في ماين كرافت لعملية الأكسدة مثلما يحدث في العالم الحقيقي، حيث يتغير لون كتل النحاس بالإضافة إلى جودتها عند تعرضها للهواء والرطوبة لفترات طويلة.

ويمكنك أن تحمي كتل النحاس الخاصة بك من الصدأ وتغير مواصفاتها ولونها عبر تشميع النحاس ووضع طبقة من الشمع عليه لحمايته.

وتستطيع وضع هذه الطبقة عبر استخدام أقراص العسل، ولكن تحافظ أقراص العسل على لون النحاس فقط ولا تعيده للوضع الأصلي.

وإذا كنت ترغب في إعادته لحالته الأصلية، فإنك تحتاج لاستخدام الفأس وتحطيم طبقات الصدأ الموجودة عليه. 

كما يمكنك الإنتظار حتى يضرب الرعد مكعبات النحاس الصدئة لتعود جديدة كما كانت. 

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

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