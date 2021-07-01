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الخميس، 01-07-2021 11:54 ص

استخدامات ماسنجر بوت في المبيعات

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الوكيل الإخباري - تعتبر أداة ماسنجر بوت أحد أهم الأدوات التي أطلقتها فيسبوك لخدمة الصفحات التجارية.

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 استخدامات ماسنجر بوت في المبيعات  : 

 

تحسين خدمة العملاء عبر ماسنجر بوت

تساعدك الأداة على تحسين تجربة خدمة العملاء الخاصة بشركتك، حيث تعمل على زيادة التفاعل عبر الرسائل والاحتفاظ بالعملاء المحتملين.
وتختلف طريقة استخدام الأداة من شركة لأخرى، حيث تستطيع استخدامها للرد على إستفسارات العملاء المكررة.

 

زيادة الوعي بعلامتك التجارية
يجب أن تهتم بزيادة الوعي حول علامتك التجارية، ويعتبر استخدام الأداة أحد أفضل الطرق لهذا.
حيث تستطيع إيصال الرسالة الترحيبية وأهداف شركتك بدقة كما عمل عليها فريق التسويق لديك.

 

عرض المنتجات بطريقة سريعة وعملية
تستطيع استخدام ماسنجر بوت لعرض منتجات معينة على عملائك أو لعرض جميع منتجاتك والمجموعات الخاصة بها على العملاء بسهولة.
وذلك عبر قائمة تضم جميع أقسام المنتجات، ثم تترك العميل يختار ما يرغب في رؤيته أو معرفة المزيد عنه.

 

إرسال الإعلانات والتنبيهات للجميع مرة واحدة
يمكنك عبر ماسنجر بوت أن ترسل تنبيهات لجميع المستخدمين المشتركين والعملاء الموجودين لديك مرة واحدة.

ويستطيع messenger bot التواصل مع أكثر من شخص في وقت واحد لأنه رد آلي وليس بشري.
ويمكنك ارسال العروض والتخفيضات السريعة لجميع المستخدمين لزيادة الإقبال عليها وتشجيع المستخدمين على الشراء.

 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 










 




 

 


 

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