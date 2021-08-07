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السبت، 07-08-2021 04:35 م

استخدام البطاريات الخارجية من أجل تحسين عمر بطارية ساعة آبل

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الوكيل الإخباري - يتأثر عمر البطارية في ساعة آبل الذكية بشكل سريع بعدة عوامل، وذلك بسبب حجم البطارية الصغير داخل الساعة.

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كما أن عملية تغيير البطارية داخل ساعات آبل الذكية ليست مناسبة وقد تسبب في تلف الساعة تمامًا إن تمت في مركز غير معتمد.

 

إذا لم تكن ترغب في التضحية بمميزات ساعة آبل أو التقليل من المستشعرات التي تستخدمها، فإنك تستطيع اقتناء أحد البطاريات الخارجية التي تعمل مع الساعة.

ولكن يجب أن تختار بطارية خارجية تدعم الشحن اللاسلكي أو تدعم ساعة آبل خصيصًا، وتوجد عدة اختيارات تدعم هذه الخواص.

كما يمكنك اقتناء بطارية خارجية كبيرة ذات سعة تصل إلى 10 آلاف مللي أمبير أو أكثر، واستخدامها مع جميع أجهزتك الذكية مثل السماعات اللاسلكية والهاتف.


وتستطيع استخدام أحد البطاريات الخارجية الخاص بساعات آبل الذكية، حيث تأتي هذه البطاريات في حجم أقل وتدعم الشحن اللاسلكي.

 

ولكن بسبب حجم البطارية الصغير فإن سعة تخزين الطاقة لديها تكون صغيرة أيضًا، حيث لا تتجاوز سعتها أكثر من 2000 مللي أمبير.


وتأتي بعض هذه البطاريات بتصميم مناسب لترتبط بحقيبتك أو المفاتيح حتى لا تستهلك الكثير من المساحة عند حملها. 

 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

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