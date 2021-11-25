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الخميس، 25-11-2021 02:26 م

استخدام المحادثات الجماعية في دردشة جوجل

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الوكيل الإخباري - قامت جوجل بتطوير منصة الدردشة الخاصة بها، وذلك لتستبدل منصة Hangouts القديمة تمامًا.

وتعمل منصة دردشة جوجل بطريقة مشابهة لمنصة Hangouts ولكن مع بعض التطويرات التي تجعلها تواكب العصر.

كما أضافت الشركة مجموعة من الميزات الإضافية إلى المنصة لتناسب جميع الاستخدامات المتنوعة.

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 توفر لك دردشة جوجل اختيارين لتتحدث مع أكثر من مستخدم في وقت واحد، حيث تستطيع إنشاء مجموعات للدردشة أو غرف محادثات.


ويمكنك الوصول إلى الاختيارين عبر الضغط على علامة + الموجودة في التطبيق ومن ثم اختيار ما ترغب به.


ويعتبر الاختلاف الأكبر بين غرف محادثات جوجل ومجموعات الدردشة في جوجل كون الغرف موجهة للاستخدام العملي والشركات بشكل أكبر.

 

وتستطيع عبر الغرف توجيه المهمات إلى المستخدمين بشكل فردي بالإضافة إلى مشاركة الملفات والرد على الرسائل بشكل متصل.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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