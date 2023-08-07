استخدام الواقع الافتراضي لعلاج الشعور بالوحدة لدى كبار السن

الوكيل الإخباري- يمكن أن تساعد تقنية الواقع الافتراضي، التي تم تطويرها في المملكة المتحدة، في معالجة الشعور بالوحدة لدى كبار السن، من خلال السماح لهم بالتفاعل بأمان عبر الإنترنت.



ويمكن لكبار السن المشاركة من خلال الألعاب والموسيقى والأفاتار كجزء من مشروع Planet WellBeing، الذي يهدف إلى تحسين نوعية الحياة لمن هم فوق الستين. وأكثر من نصف هذه الفئة العمرية معرضون لخطر العزلة الاجتماعية، والتي يمكن أن يكون لها تأثيراً كبيراً على صحتهم الجسدية والعقلية.

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ويعمل المشروع المشترك مع جامعة Sheffield Hallam University و Age UK Sheffield ومزود التكنولوجيا Pixelmill Digital على إيجاد حل للمشكلة. وانضمت صحيفة ذا ميرور إلى جلسة استشارية مع بعض المتقاعدين لتقييم التكنولوجيا التي سيتم طرحها في النهاية في السوق، ويمكن حتى أن يصفها الأطباء لمرضاهم.



وتحاول المجموعة تجربة أجهزة الواقع الافتراضي الحالية، التي تسمح لهم بالرسم على اللوحات القماشية، وتسلق الجدران أثناء مشاهدة الرسومات على سماعات الرأس.



ولدى Pixelmill Digital الكثير من الملاحظات التي يجب مراعاتها أثناء تطوير المنتج. ويستمر التمويل لمدة 15 شهراً، لذلك من المأمول أن يكون منتجاً قابلاً للتطبيق وجاهزاً بحلول الصيف المقبل، على الرغم من أن عملية التشاور يجب أن تكون قوية بما يكفي للتنبؤ بالمشكلات المتعلقة بقابلية الاستخدام في وقت لاحق.



وتوافق المجموعة على أن النتيجة يجب أن تكون شاملة لجميع المستخدمين، مع مراعاة مستويات التنقل والقدرات المعرفية، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

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