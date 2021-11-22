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الإثنين، 22-11-2021 03:57 م

استخدام تيك توك تجاوز إنستاجرام بين الأطفال

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الوكيل الإخباري - يتزايد استخدام منصة تيك توك بين الشباب الأمريكي على حساب منصة إنستاجرام، وذلك وفقًا لنتائج الاستطلاع التي نشرتها Forrester.

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وهذا العام، استخدم 63 في المئة من الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا المنصة الصينية أسبوعيًا، مقارنة بـ 57 في المئة للمنصة الأمريكية.

وفي عام 2020، قادت إنستاجرام تلك الديموغرافية مع 61 في المئة من الأطفال عبر المنصة. بينما كان لدى تيك توك 50 في المئة.


وتم الإبلاغ عن مشاكل إنستاجرام الأخيرة على نطاق واسع مؤخرًا، بدءًا من سلسلة في وول ستريت جورنال، بناءً على بحث داخلي من الشركة الأم فيسبوك، المعروفة الآن باسم ميتا، الذي سربته فرانسيس هوجين.


وأظهر البحث أنه في محاولة لإبقاء المستخدمين على التطبيق. تجاهلت فيسبوك بياناتها الخاصة التي تظهر الآثار الضارة للمنصة، لا سيما في الفتيات الصغيرات.


وأعلنت فيسبوك في الشهر الماضي أنها تغير خدماتها، بما في ذلك إنستاجرام، لجذب المستهلكين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 عامًا بشكل أفضل.


وفي ذلك الوقت، أشار الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج إلى أن تيك توك على وجه الخصوص قد برزت على أنها أحد أكثر المنافسين فاعلية.

 

وقال زوكربيرج إن الشركة تجعل مقاطع الفيديو بوضع ملء الشاشة محور تركيز لكل من فيسبوك وإنستاجرام في العام المقبل.


وأطلقت الشركة Reels في عام 2020 كرد مباشر على تيك توك. التي تم منذ ذلك الحين نسخ تنسيقها لخلاصة الفيديو بوضع ملء الشاشة بواسطة سناب شات ويوتيوب وريديت وخدمات الوسائط الاجتماعية الأخرى.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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