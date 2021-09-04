استخدام خاصية توفير المساحة في حواسيب ماك

الوكيل الإخباري - تعاني حواسيب ماك منخفضة السعر من أزمة مساحة التخزين المنخفضة، وذلك لأن بعض الحواسيب تصدر بمساحات تخزين تصل إلى 128 جيجابايت.





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كما تزداد المشكلة بسبب عدم قدرتك على ترقية مساحة التخزين الداخلية في حاسوبك إذا امتلأت، حيث لا توفر الأجهزة الجديدة هذا الاختيار.





يمكنك الوصول إلى خاصية توفير المساحة في حواسيب ماك عبر الضغط على علامة آبل ومن ثم عن هذا الجهاز.





وبعد ذلك اضغط على تبويب المساحة في النافذة التي تظهر لك.



ويعرض لك هذا التبويب استخدامات المساحة في حاسوبك، حيث ترى رسم بياني يخبرك بالمساحة المستهلكة من كل جزء في النظام.

ويمكنك الوصول إلى اختيارات توفير المساحة عبر الضغط على زر إدارة المساحة.

وتوفر لك أداة توفير المساحة في ماك أربع اختيارات رئيسية وهي :

1 - توفير المساحة عبر آيكلاود

تعتمد أنظمة آبل بشكل كبير على خدمة آيكلاود للتخزين السحابي، حيث يتم تخزين الصور والملفات المختلفة فيها.





2- توفير المساحة عبر التخلص من مقاطع الفيديو

تقدم آبل خدمة آبل تي في لمشاهدة التلفاز والمسلسلات الموجودة فيها، ويحتفظ الحاسوب أحيانًا بالأشياء التي انتهيت من مشاهدتها مخزنة فيه.

3- تفريغ سلة المهملات بشكل تلقائي في حواسيب ماك

تستهلك سلة المهملات الكثير من مساحة التخزين في جميع الأنظمة، حيث تبقى الملفات التي ترسلها إليها مخزنة في القرص الصلب والنظام.

4 - إدارة الملفات ونقلها إلى أقراص تخزين أخرى

تعتبر هذه الطريقة أكثر الطرق عملية، حيث يمكنك عبرها إدارة مساحة التخزين الداخلية والحفاظ عليها للتطبيقات الهامة والحيوية.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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