الأحد 11-07-2021
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الأحد، 11-07-2021 12:01 م

استخدام خدمة Google Photos

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الوكيل الإخباري - تحتوي نماذج هواتف آيفون المختلفة على كاميرا مميزة تتيح لك التقاط الصور. ولكن عندما يحين وقت عرض هذه الصور، فإن شاشة الهاتف قد لا تكون مناسبة لذلك.

يمكنك أيضًا استخدام خدمة تخزين سحابية تابعة لجهة خارجية مثل خدمة Google Photos لنسخ الصور المخزنة في آيفون والوصول إليها عبر الحاسب.

وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

1 - افتح تطبيق Google Photos في هاتف آيفون.
2 - اضغط على خيار السماح بالوصول إلى جميع الصور، ثم سجل الدخول باستخدام حساب جوجل.
3 - حدد خيار حافظة التخزين لنسخ الصور احتياطيًا، ثم أكد مرة أخرى.
4 - قم بالدخول بحساب جوجل إلى الخدمة عبر متصفح الويب في حاسبك.
5 - يمكنك الآن عرض الصور التي تم نسخها من هاتف آيفون وتنزيلها في الحاسب بسهولة.

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المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 


 




 

 


 

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