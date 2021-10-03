استخدام قصص فيسبوك من أجل التسويق

الوكيل الإخباري - إنطلقت خدمة قصص فيسبوك في عام 2017، وتمكنت منذ أن ظهرت من السيطرة على المنصة وزيادة عدد مستخدميها بشكل كبير.





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وتستخدم الكثير من الشركات قصص فيسبوك في التسويق لمنتجاتها والخدمات التي تقدمها، وذلك لأنها طريقة سريعة لإيصال المعلومات الصغيرة.





بدأت المنصة منذ عدة أعوام في تقليل نسبة المحتوى التسويقي المعروض في صفحات المستخدمين الرئيسية، وذلك في مقابل زيادة نسبة ظهور المحتوى الإعلاني المدفوع في المنصة.



وقد سبب ذلك مشكل للمسوقين الذين يعملون عبر فيسبوك، حيث لم تعد منشوراتهم تظهر بالشكل الكافي.



ولكن لا تستطيع المنصة التحكم في نسبة ظهور القصص، حيث تظهر القصص لجميع متابعينك.

ولهذا تمكنك القصص من الوصول إلى عدد أكبر من المستخدمين بتكلفة إعلانية أقل، وهو ما يجعلها أكثر فائدة للمسوقين وللعلامات التجارية.



كما أن المنصة تعرض القصص في الجزء العلوي من الشاشة، لذلك فإنك تضمن وجودها أمام المتابعين طوال الوقت.



وتوجد فئة من المتابعين تتوجه إلى قسم القصص خصيصًا من أجل تصفحه بدلًا من تصفح المنشورات المعتادة.



وتستطيع مشاركة قصص فيسبوك مع قصص إنستغرام بسهولة، حيث يتم نشر القصة في المنصتين معًا في الوقت نفسه.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية