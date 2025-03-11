استخدام هذه الأجهزة الكهربائية بالطريقة التالية قد يهدد منزلك بالحريق

الوكيل الإخباري- يشير البروفيسور أليكسي يوراسوف أخصائي الإلكترونيات النانوية إلى أنه لا ينصح بتوصيل جميع الأجهزة الكهربائية التي نستخدمها بانتظام في المنزل بأمان عبر أسلاك التمديد.



ووفقا له، تحتاج بعض الأجهزة إلى كمية كبيرة من الكهرباء لكي تعمل، ما قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأسلاك وقصر الدائرة الكهربائية وحتى الحريق.

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ويقول: "غالبا ما تتميز المكانس الكهربائية الحديثة بقدرة عالية (من 1000 إلى 2000 واط). وعندما تعمل تحت الحمل فإنها تستهلك كمية كبيرة من الطاقة، ما قد يؤدي إلى تسخين الكابل وزيادة خطر الحريق".



وبالإضافة إلى ذلك، من الخطر تشغيل المدافئ الكهربائية، سواء الزيتية أو المسخنات بالحمل الحراري أو مسخنات الهواء المروحية، من خلال سلك تمديد.

لأنها تستهلك من 500 إلى 3000 واط وتعمل لفترة طويلة، ما يخلق حمولة عالية ثابتة على الشبكة. ترتفع درجة الحرارة داخل سلك التمديد، ما يؤدي إلى انهيار العزل وخطر حدوث ماس كهربائي.

ويقول: "يبلغ متوسط قدرة الغسالات حوالي 1500 - 2500 واط. وتصل قدرة المواقد الكهربائية - معدات ذات جهد عالي إلى 7000 واط. لذلك، يجب ربط جميع المعدات المذكورة أعلاه بالشبكة الكهربائية مباشرة وليس عبر سلك التمديد".



ووفقا له، حتى الثلاجات والمجمدات، على الرغم من أنها لا تستهلك الكثير من الطاقة عند بدء تشغيلها (حوالي 100 - 300 واط)، لا ينبغي توصيلها من خلال سلك تمديد. لأنها تعمل على مدار الساعة، ويؤدي التشغيل المستمر إلى زيادة التآكل في الأسلاك و مع مرور الوقت، قد يؤدي هذا إلى ارتفاع درجة الحرارة وقصر الدائرة.



أما أفران الميكروويف، التي تتراوح قدرتها من 600 إلى 1200 واط، فإنها تخلق حملا كبيرا على الشبكة الكهربائية لأن فرن الميكروويف يمكن أن يعمل بكامل طاقته لعدة دقائق، ما قد يسبب ارتفاع درجة حرارة سلك التمديد وإتلافه والمعدات أيضا".



ويختتم البروفيسور حديثه، مشيرا إلى أنه إذا كان من الضروري استخدام سلك التمديد لفترة مؤقتة فيجب التأكد من أن قدرته مناسبة ويلبي معايير السلامة، وعموما يجب اتباع إرشادات وتوصيات الشركة المصنعة وقواعد تشغيل الأجهزة الكهربائية.