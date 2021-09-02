الخميس 02-09-2021
الوكيل الاخباري

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الخميس، 02-09-2021 01:10 م

استخدام Find My عبر ساعات آبل لإيجاد أجهزة آبل

How-to-use-the-Find-My-app-to-locate-a-lost-or-stolen-device


الوكيل الإخباري - قامت آبل بتقسيم تطبيق Find My إلى ثلاثة تطبيقات منفصلة ومخصصة لوظائف مختلفة.

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وتستطيع استخدام تطبيق Find Devices لتتمكن من إيجاد أجهزة آبل المتصلة بحساب آيكلاود الخاص بك.


وتشمل هذه الأجهزة حواسيب ماك وهواتف آيفون وحواسيب آيباد المحمولة بالإضافة إلى سماعات AirPods أيضًا.

 

ويشبه هذا التطبيق النسخة القديمة من تطبيق الشبكة، حيث يعرض لك قائمة بأجهزة آبل المتصلة بحسابك.


ويمكنك الضغط على أي جهاز لتصل إلى آخر مكان معروف له، كما تستطيع تشغيل صوت موسيقي عبر هذا الجهاز الضائع بالإضافة إلى إيقافه عن العمل وهكذا.


ويعرض لك التطبيق أيضًا أماكن أجهزة أعضاء أسرتك، وذلك إن قمت بإضافة أعضاء أسرة إلى حسابك.

 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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