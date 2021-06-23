استعادة كلمة مرور 'Gmail' عند نسيانها

الوكيل الإخباري - يعتبر بريد جيميل أحد أشهر خدمات البريد الإلكتروني حول العالم، كما أنك تحتاجه حتى تتمكن من استخدام نظام أندرويد، ولكن ينسى الكثيرون حول العالم كلمة المرور الخاصة بحساباتهم، وهذا يعني أنهم لا يستطيعون الدخول إلى الحساب أو استخدامه على هاتف جديد، ويقدم بريد جيميل مميزات متنوعة إلى جانب المراسلة الإلكترونية، ويمكنك استخدام خدمات جوجل المتنوعة عبره.

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وحتى تتمكن من استعادة كلمة المرور لحساب جيميل قم باتباع الخطوات التالية:



1- توجه إلى صفحة تسجيل الدخول في جيميل، ثم أدخل بريدك الإلكتروني.

2- وبعد ذلك قم بالضغط على زر هل نسيت كلمة المرور الموجود بالأسفل.

3- ثم تبدأ جوجل في توجيه بعض الأسئلة إليك، وتختلف هذه الأسئلة بحسب إعدادات الأمان التي أدخلتها أثناء إنشاء الحساب لأول مرة.

4- وقد تطلب منك في البداية إدخال رقم الهاتف المسجل لدى المنصة.

5- أو إدخال رمز التأكيد من تطبيق Google Authenticator الخاص بالتوثيق ثنائي الخطوات.

6- أو التأكيد عبر الضغط على التنبيه الذي يصلك على الهاتف.

7- وقد تحتاج إلى إدخال الكود الذي يصلك عبر الهاتف، ولكن أيضًا قد تطلب منك إدخال آخر كلمة مرور تتذكرها أو الإجابة عن الأسئلة السرية التي وضعتها عند تجهيز حساب جيميل لأول مرة.

8- وتتوقف المنصة عن محاولة إعادة كلمة المرور إذا أخطأت أكثر من ثلاثة مرات متتالية، وينطبق هذا على تجربة الطرق المختلفة.

9- وهذا يعني أن جوجل لن تسمح لك بإستعادة كلمة المرور جيميل إذا تجاوزت أكثر من طريقة دون استعادتها بنجاح.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية