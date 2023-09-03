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الأحد، 03-09-2023 04:33 م

اطلاق منافس لـ "تشات جي بي تي"

تنزيل-برنامج-شات-جي-بي-تي-Chat-GPT-2023


الوكيل الإخباري- أطلق مركز الذكاء الاصطناعي التابع لمجموعة "جي 42" الإماراتية، نموذجاً لغوياً مفتوح المصدر باللغة العربية، تحت اسم "جَيس"، في خطوة من شأنها منافسة "تشات جي بي تي" (ChatGPT) الذي حظي بانتشار كبير عالمياً.

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وفقاً لوكالة أنباء الإمارات، فإن "جَيس" الذي سُمّي تيمناً بأعلى قمة في الإمارات، يستند إلى "13 مليار مؤشر"، ودُرّب على مجموعة بيانات طُوّرَت حديثاً، "تضمّ 395 مليار رمز باللغتين العربية والإنجليزية".


هذا النموذج دُرّب باستخدام "كوندور غالاكسي"، وهو حاسوب فائق مدعوم بالذكاء الاصطناعي، بقدرة حوسبة متعددة "الإكسافلوبس" (مليون ترليون عملية حسابية في الثانية)، صُمّم بالتعاون بين "جي 42" و"سيريبراس سيستمز"، وفقاً للمصدر نفسه.


يتيح هذا النموذج لأكثر من 400 مليون متحدث باللغة العربية فرصة لاستكشاف القدرات الكامنة للذكاء الاصطناعي التوليدي.

 

الشرق


 




 

 


 

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