الخميس 24-08-2023
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الخميس، 24-08-2023 02:25 م

اعتباراً من الشهر المقبل .. فيسبوك يصدر تنويهاً هاماً لمستخدمي ماسنجر

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الوكيل الإخباري- أعلنت شركة “ ميتا ”  المالكة لموقع فيس بوك، أنها ستتخلى عن إحدى مزايا تطبيق ماسنجر المخصص للرسائل النصية لمستخدمي فيس بوك اعتبارًا من 28 ايلول المقبل.

ووفقًا لصحيفة “ ديلي ميل ”  البريطانية، أعلنت “ ميتا ”  عن التغيير الذي يتضمن مزامنة ماسنجر مع نصوص الرسائل القصيرة بعد إجراء بعض التحديثات على صفحة الدعم الخاصة بها، مما يعني أن المستخدمين الذين يعتمدون على التطبيق لإرسال واستقبال الرسائل النصية سيضطرون إلى إيجاد طريقة جديدة للاتصال مثل تنزيل تطيبق رسائل نصية جديد أو استخدام نظام أساسي للمراسلة مثل جوجل.

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