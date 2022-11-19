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السبت، 19-11-2022 04:08 م

اعتبارا من بداية 2023 ..حفظ كلمات المرور لن يعد مهما ويمكن نسيانها

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الوكيل الإخباري - أكدت خدمة إدارة كلمات المرور الشهيرة "1Password"، يوم الجمعة، أنها ستبدأ في دعم مفاتيح المرور، في أوائل عام 2023، مما يسمح للمستخدمين بتسجيل الدخول إلى مواقع الويب والتطبيقات المدعومة دون كلمة مرور.

وبدلًا من ذلك، سيتم استخدام المصادقة البيومترية على الأجهزة الموثوقة لتأكيد هويتك، وإزالة كلمات المرور من المعادلة تعني أنه لا يمكن اختراقها أو خداعها.

وكانت شركة أبل قد طرحت دعمًا لمفاتيح المرور في أنظمة التشغيل iOS 16 و iPadOS 16 و tvOS 16 و macOS Ventura، باستخدام "iCloud Keychain" للمزامنة عبر الأجهزة لسهولة الاستخدام والتكرار.

وتعمل أبل مع أعضاء "FIDO Alliance"، بما في ذلك غوغل، ومايكروسوفت، لضمان التشغيل البيئي لمفاتيح المرور.

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وسيكون تنفيذ أبل لمفاتيح المرور قادرًا على العمل مع الأجهزة غير التابعة للشركة ذاتها باستخدام أيفون الخاص بك لمسح رمز الاستجابة السريعة والمصادقة.

وتؤكد شركة "1Password" أن تنفيذها لمفاتيح المرور يتفوق على مفاتيح النظام البيئي المفرد مثل أبل، حيث يمكن أن تعمل مفاتيح مرور "1Password" في أي مكان يعمل به تطبيقها.

وبحسب ما أوضحته الشركة، فإن تلك الخطوة ستكون بدلًا من الاضطرار إلى الاعتماد على الحلول البديلة مثل مسح رمز الاستجابة السريعة.

وبالنسبة لمستخدمي "1Password" المهتمين بمعرفة كيفية عمل مفاتيح المرور، فقد قامت الشركة بإعداد عرض توضيحي على موقع الويب الخاص بها يتطلب حساب 1Password.

ويتطلب الأمر كذلك أحدث إصدار من ملحق "1Password" لمتصفح كروم من غوغل أو إيدج من مايكروسوفت، علمًا بأنه لم يتم طرح دعم متصفحي سفاري وفيرفوكس بعد.

ويحتفظ "1Password" أيضًا بدليل لمواقع الويب والتطبيقات التي بدأت بالفعل في دعم مفاتيح المرور، بما في ذلك: غوغل، ومايكروسوفت، وتويتر، وإيباي، وبيست باي، وغيت هاب، وغيرها الكثير.

وتقول "1Password" إن الدعم الكامل لمفاتيح المرور سيأتي إلى ملحقات المتصفح وتطبيقات سطح المكتب، في أوائل عام 2023، مع دعم الهاتف المحمول لمتابعة لاحقًا.

 

 

 

ارم نيوز 

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