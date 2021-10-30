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السبت، 30-10-2021 02:07 م

اعتراض آبل جاء قبل جلسة Epic Games

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الوكيل الإخباري - حددت شركة آبل اعتراضاتها على السماح لمطوري التطبيقات بالربط بخيارات الدفع الخاصة بطرف خارجي قبل جلسة الشهر المقبل التي يمكن أن تحدد ما إذا كانت مجموعة أوامر محكمة مكافحة الاحتكار قد تم إيقافها مؤقتًا.

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وبعد محاكمة مطولة في وقت سابق من هذا العام قدمتها شركة Epic Games المطورة للعبة فورتنايت، أصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية إيفون غونزاليس روجرز حكمًا كان في صالح صانع آيفون إلى حد كبير.

وأيد حكم القاضية ممارسات الشركة في مطالبة المطورين باستخدام نظام الدفع داخل التطبيق، الذي تحصل من خلاله على عمولتها.

 

ولكن القاضية أعربت عن قلقها من عدم تمكن المستهلكين من الوصول إلى معلومات حول طرق أخرى لدفع ثمن التطبيقات.

وأمرت آبل بوقف حظرها بشأن الأزرار أو الروابط الخارجية أو غيرها من الدعوات لإتخاذ قرار التي توجه العملاء إلى آليات الشراء خارج أنظمة الدفع الخاصة بالشركة.


وأمام شركة آبل مهلة حتى 9 ديسمبر لتنفيذ الأمر. ولكن الشركة استأنفت الحكم وطلبت تأجيل الأمر لحين بدء الاستئناف.


وقد يستغرق هذا الأمر عامًا أو أكثر، حيث تم تحديد جلسة استماع بشأن الطلب في 9 نوفمبر.

 

وأشارت الشركة للمرة الأولى إلى أن أقوى اعتراضاتها هي متطلبات السماح للأزرار والروابط التي توفر آلية للمدفوعات الخارجية.


المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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