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الإثنين، 12-06-2023 03:26 م

افضل التطبيقات لعشاق تعلم اللغات

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الوكيل الإخباري - أصبحت التطبيقات الهاتفية وبرامج الكمبيوتر وسيلة شائعة لتعلم لغات جديدة، وباتت توفر وسيلة سهلة وميسرة للتعليم دون معلم.

فيما يلي مجموعة من أفضل التطبيقات لتعلم اللغات، بحسب موقع سي نت:

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Duolingo

يتمتع التطبيق بواجهة ملونة مع تمارين قصيرة تشبه الألعاب. ولا يقيد التطبيق عدد اللغات التي يمكنك محاولة تعلمها في نفس الوقت. وفي التطبيق، يمكنك الوصول إلى موارد مثل Duolingo Stories، وهي قصص صوتية قصيرة تتيح لك التحقق من مهارات الفهم لديك أثناء التنقل. وتبلغ تكلفة Super Duolingo، الإصدار المتميز الخالي من الإعلانات من التطبيق، 7 دولارات شهرياً، ويتضمن اختبارات التقدم وإصلاحات الخطوط الشهرية والمزيد.

 

Babbel
التطبيق أشبه بدورة لغة أجنبية تراها في منهج مدرسي عبر الإنترنت، ويساعد التصميم البسيط لتطبيق Babbel على تعلم لغة جديدة دون أن يجعلها مملة. ويأخذك كل درس من خلال الترجمات، ويتضمن تنويعات للكلمة أو العبارة والصور سواء كانت رسمية أو غير رسمية. وإذا طلب منك تهجئة عبارة، فسيتم تضمين الأحرف. ويمكنك أيضاً رؤية الكلمات الجديدة التي تتعلمها في المحادثات الشائع، والاستماع إليها (إذا اخترت تشغيل الصوت)، وتكرير العبارات، ومعرفة المزيد عن مجموعات الأفعال. ومن السهل استخدام دروس اللغة التي تبلغ مدتها 15 دقيقة في يومك.


Drops

يعرض التطبيق للمستخدمين كل كلمة في الأبجدية اليونانية والأبجدية الإنجليزية، ونطق الكلمة ويعرض صورة لها. ويضيف Drops باستمرار لغات جديدة باستمرار، أحدثها Ainu، وهي لغة يابانية أصلية. ويمكنك الاشتراك في Drops Premium مقابل 13 دولار شهريا،ً أو 70 دولار سنوياً أو شراء لمرة واحدة بقيمة 160 دولار، والاشتراكات السنوية ومدى الحياة تأتي مع خصم 50%.

 

Mondly

على غرار Drops، يُعد Mondly تطبيقاً ممتعاً وملوناً يحتوي على ميزات متعددة للاستفادة منها، حتى إذا لم تشترك في الإصدار المميز. ويتكلم المدرب أيضاً الكلمات والعبارات بطريقة ملحنة إلى حد ما، ويجعل ذلك من السهل تذكرها (حتى بعد تجربة لغات مختلفة على تطبيقات مختلفة). Mondly مجاني للاستخدام، ولكن يمكنك الاشتراك في Premium tier لفتح كل المحتوى. ويمكنك الاشتراك بمبلغ 10 دولارات شهرياً أو 48 دولار سنوياً للوصول إلى لغة واحدة.

 

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