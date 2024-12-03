اكتشاف صادم حول محتوى قادة الفكر على "لينكد إن"

الوكيل الإخباري- توصلت منصة تعمل على اكتشاف المحتوى المنتج بالذكاء الاصطناعي إلى أن قادة الفكر على منصة "لينكد إن" ربما يقدمون محتوى استُخدم فيه الذكاء الاصطناعي.

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وقادة الفكر هم الأشخاص المعُترف لهم بأنهم يتمتعون بفهم وخبرات واسعة في مجال عملهم، ويمتلكون أفكارً ووجهات نظر فريدة ورؤى متجددة.

ويشارك قادة الفكر على منصة "لينكد إن" خبراتهم ونصائحهم عادة لمتابعيهم.



وبعد فحص 8,795 منشورًا طويلًا على "لينكد إن"، تضم 100 كلمة أو أكثر، وجدت منصة "Originality.AI"، بناءً على أدوات التقييم الخاصة بها، أن 54% من هذه المنشورات يُقدر أن الذكاء الاصطناعي استُخدم، وفقًا لتقرير لموقع "The Register" المعني بالتكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".



ويرجح هذا الاستنتاج أن العديد من قادة الفكر، الذين يصفون نفسهم بذلك على "لينكد إن"، ربما يقدمون محتوى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي باعتباره رؤاهم الشخصية المعمقة.



يشار إلى أن المشتركين في الخدمة المميزة من "لينكد إن" لديهم بالفعل إمكانية الوصول إلى عدة مزايا تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي يمكنهم استخدامها في كتابة المنشورات ودعم ملفهم الشخصي على المنصة معتمدين على لغة معتمدة من مسؤولي التوظيف تستخدم الذكاء الاصطناعي.