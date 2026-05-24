اكتشاف فخ خطير في "هاتف ترامب".. وفتح تحقيق بالأمر

وأصدرت Trump Mobile بياناً أكدت فيه أنها تجري تحقيقاً في الحادثة بمساعدة خبراء مستقلين في الأمن السيبراني، بعدما تبيّن أن الأسماء الكاملة والعناوين وأرقام الهواتف الخاصة بالأشخاص الذين سجّلوا طلبات مسبقة قد تم تسريبها.
وقالت الشركة إنها لم تجد حتى الآن دليلاً على اختراق مباشر لأنظمتها أو بنيتها التحتية أو شبكتها، مؤكدة أن التحقيق لا يزال مستمراً.
وأضافت أن المعلومات المتأثرة تبدو مقتصرة على بعض بيانات العملاء، مثل الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني والعناوين البريدية وأرقام الهواتف المحمولة، من دون أن تشمل بيانات بطاقات الدفع أو المعلومات المصرفية أو أرقام الضمان الاجتماعي أو سجلات المكالمات والرسائل.
ونصحت الشركة عملاءها بتوخي الحذر من أي رسائل أو مكالمات أو رسائل نصية مشبوهة تتعلق بطلباتهم، مؤكدة أنها لن تطلب معلومات دفع أو كلمات مرور أو أي بيانات حساسة عبر اتصالات غير موثوقة.
وتزامن ذلك مع بدء توزيع هواتف "تي 1"، بعد تأخير دام قرابة 10 أشهر، إلى جانب تراجع الشركة عن وعدها السابق بتصنيع الهواتف داخل الولايات المتحدة.
