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اكتشاف كوكب شبيه بالأرض على بعد 25 سنة ضوئية يصلح للحياة

ثصق
تعبيرية
 
الأحد، 05-07-2026 11:45 ص
الوكيل الإخباري-   كشفت دراسة حديثة نشرتها دورية The Astrophysical Journal الأمريكية عن كوكب جديد يُدعى GJ 3378b، يقع على بعد 25 سنة ضوئية فقط من الأرض، ويُعد من أبرز المرشحين لاحتمال استضافة الحياة.اضافة اعلان


وينتمي الكوكب إلى فئة الأرض الفائقة، ويدور حول نجم قزم أحمر، وتُظهر البيانات أنه أقرب إلى الأرض مما كان يُعتقد سابقًا، إذ تبلغ كتلته نحو 2.3 ضعف كتلة الأرض بدلًا من التقديرات السابقة التي وصلت إلى 5.3 أضعاف، ما يجعله على الأرجح كوكبًا صخريًا.

كما تبين أنه يكمل دورته حول نجمه خلال 21.45 يومًا، ويقع ضمن المنطقة الصالحة للحياة حيث يمكن نظريًا وجود مياه سائلة، ويتلقى نحو 90% من الإشعاع الذي تتلقاه الأرض من الشمس.

ورغم هذه المؤشرات، يؤكد العلماء أنه لم يثبت بعد صلاحيته للحياة لعدم التأكد من وجود غلاف جوي، لكنّه يُعد هدفًا مهمًا للبحث عن مؤشرات الحياة في المستقبل، مثل الأكسجين والميثان.
 
 


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