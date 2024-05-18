اكتشاف مثير.. هذا هو تاريخ ظهور 'أول رمز تعبيري في العالم' - صورة

الوكيل الإخباري - أظهر اكتشاف جديد بأن الرموز التعبيرية التي نستعملها في رسائلنا اليومية عبر الهاتف الذكي قد تعود إلى عام 1988.

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وتوصل مات سيفتون، مطور الألعاب والمدون، إلى هذا الاكتشاف بعد التعمق في تاريخ الرموز التعبيرية، وقال إن جهاز PA-8500 الياباني تضمّن عددا من الرموز بلغ 102



ومع ذلك، فهي تبدو مختلفة تماما عن الرموز التعبيرية التي نستخدمها اليوم.



وأوضح: "هذه الأنواع من الأجهزة موجودة في مرحلة ما قبل الإنترنت، لذا لا يوجد الكثير عنها على مواقع الإنترنت، ولا يمكن محاكاتها، وبالتالي فإن الطريقة الوحيدة لمعرفة ما تفعله هي الحصول على تجربة مباشرة من خلال قراءة الدليل".





But even this was not the first emoji set on a handheld device: ~100 designs from *1988* are now viewable on Emojipedia. pic.twitter.com/Eg3J1zPj54 It's been known for some time that Docomo's 1999 emoji set was not the first: a 1997 Softbank mobile phone included emojis.But even this was not the first emoji set on a handheld device: ~100 designs from *1988* are now viewable on Emojipedia. https://t.co/gqHAbvOWAi May 14, 2024

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