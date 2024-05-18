السبت 18-05-2024
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 18-05-2024 09:06 ص

اكتشاف مثير.. هذا هو تاريخ ظهور 'أول رمز تعبيري في العالم' - صورة

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الوكيل الإخباري - أظهر اكتشاف جديد بأن الرموز التعبيرية التي نستعملها في رسائلنا اليومية عبر الهاتف الذكي قد تعود إلى عام 1988.

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وتوصل مات سيفتون، مطور الألعاب والمدون، إلى هذا الاكتشاف بعد التعمق في تاريخ الرموز التعبيرية، وقال إن جهاز PA-8500 الياباني تضمّن عددا من الرموز بلغ 102


ومع ذلك، فهي تبدو مختلفة تماما عن الرموز التعبيرية التي نستخدمها اليوم.

وأوضح: "هذه الأنواع من الأجهزة موجودة في مرحلة ما قبل الإنترنت، لذا لا يوجد الكثير عنها على مواقع الإنترنت، ولا يمكن محاكاتها، وبالتالي فإن الطريقة الوحيدة لمعرفة ما تفعله هي الحصول على تجربة مباشرة من خلال قراءة الدليل".

 

 

 

 لبنان 24

 

 

 




 

 


 

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